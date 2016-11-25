Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten, önceki gün de Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach-M. City karşılaşmasında düdük çalan Cüneyt Çakır'a önemli bir maç daha verildi. Beşiktaş'ın yarın Vodafone Arena'da oynayacağı Başakşehir maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:07
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