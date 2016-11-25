 Cüneyt Çakır yönetecek – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    yönetecek

    Cüneyt Çakır yönetecek
    Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta F.Bahçe-G.Saray derbisini yöneten, önceki gün de Şampiyonlar Ligi'nde Mönchengladbach-M. City karşılaşmasında düdük çalan 'a önemli bir maç daha verildi. Beşiktaş'ın yarın Vodafone Arena'da oynayacağı Başakşehir maçını FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 02:07
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