Cenk Tosun’un volesi Avrupa’nın zirvesinde
UEFA, Cenk Tosun’un Benfica’ya attığı golü, Şampiyonlar Ligi’nde ‘Haftanın golü’ne aday gösterdi
Beşiktaş'ın başarılı forveti Cenk Tosun'a bir övgü de UEFA'dan geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica karşısında Beşiktaş'ın ilk golünü atan isim olan ve maçın adamı seçilen Cenk Tosun "Haftanın golü" adayı oldu. UEFA tarafından 'maçın adamı' seçilen Cenk Tosun'un 58. dakikada müthiş vole vuruşu ile durumu 3-1'e getirdiği ve siyah beyazlı takımı ateşlediği gol UEFA tarafından "Haftanın golü" adayı olarak gösterildi. Diğer adaylar; aynı maçta Benfica'nın 2. golünü atan Semedo, Legia Varşovalı Prijovic, Bruggeli Izquierdo ve Juventuslu Bonucci oldu. UEFA'nın internet sayfasından beğendikleri gole oy verebilecek olan taraftarların ardından sonuç 11 gün sonra açıklanacak. Beşiktaş'ta daha önce Quaresma'nın Dinamo Kiev'e attığı frikik golü Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın golü seçilmişti.
CİTY'DEN YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçı M.City'den, Inter'e, Milan'dan, Valencia'ya kadar pek çok önemli takımın scoutları izledi. Benfica'dan Guedes'i izlemek için İstanbul'a gelen M.City'nin scout'un ikinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun'a hayran kaldığını ifade etti. İngiliz yetkilinin, golcü futbolcu için özel olarak bir rapor hazırladığı öğrenildi.
CİTY'DEN YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ın Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçı M.City'den, Inter'e, Milan'dan, Valencia'ya kadar pek çok önemli takımın scoutları izledi. Benfica'dan Guedes'i izlemek için İstanbul'a gelen M.City'nin scout'un ikinci yarıda oyuna giren Cenk Tosun'a hayran kaldığını ifade etti. İngiliz yetkilinin, golcü futbolcu için özel olarak bir rapor hazırladığı öğrenildi.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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