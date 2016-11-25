Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum
Kamerunlu Aboubakar, “Benfica’ya gol atmam önemli değil. Benim için Beşiktaş’ın tarihine geçmek çok daha önemli” dedi
Benfica karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golü atan Vincent Aboubakar'dan çarpıcı bir itiraf geldi... Kamerunlu oyuncu Portekizli gazetecilerin sorduğu, "Porto'ya dönmek istiyor musun?" sorusuna, "Porto'ya dönmek mi. Hayır, asla dönmek istemiyorum. Nedeni mi? Kişisel! Onlar da bana kalsın" cevabını verdi. Aboubakar şöyle devam etti: "Bana göre Benfica'ya gol atmanın bir özelliği yok. Önemli olan Beşiktaş'ın eleme şansını yakalaması ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yakalaması. Beşiktaş'ın tarihine geçmek benim için daha önemli."
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:47
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