 Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum

    Beşiktaş tarihine geçmek istiyorum

    Kamerunlu , “Benfica’ya gol atmam önemli değil. Benim için Beşiktaş’ın tarihine geçmek çok daha önemli” dedi

    Benfica karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren golü atan Vincent 'dan çarpıcı bir itiraf geldi... Kamerunlu oyuncu Portekizli gazetecilerin sorduğu, "Porto'ya dönmek istiyor musun?" sorusuna, "Porto'ya dönmek mi. Hayır, asla dönmek istemiyorum. Nedeni mi? Kişisel! Onlar da bana kalsın" cevabını verdi. Aboubakar şöyle devam etti: "Bana göre Benfica'ya gol atmanın bir özelliği yok. Önemli olan Beşiktaş'ın eleme şansını yakalaması ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yakalaması. Beşiktaş'ın tarihine geçmek benim için daha önemli."
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:47
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