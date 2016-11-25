Beşiktaş evinde yenilmiyor ama...
Beşiktaş evinde hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde mağlup olmuyor. Siyah-beyazlı takım Vodafone Arena'daki maçlarda rakibine ise gol olup yağıyor. Ancak yarın karşılaşılacak Medipol Başakşehir ise deplasmanda gol yemiyor.
Ortalama 3 gol
Beşiktaş, ligde geride kalan 11 haftada 6 dış saha, 5 iç saha maçı oynadı. Bu maçlarda rakip ağları toplam 23 kez sarsan siyah-beyazlı ekipte gollerin 14'ü iç sahada, 9'u ise dış sahada geldi. Vodafone Arena'da oynanan 5 maçta rakip ağlara 14 gol kaydeden Şenol Güneş'in öğrencileri Dolmabahçe'de maç başına neredeyse 3 gol ortalamasıyla mücadele ediyor. Rakiplerine gol atarken savunmasında ise açık vermeyen siyah-beyazlılar, evinde oynadığı 5 maçta 14 gol atmasına rağmen kendi kalesinde ise 5 gol görmüş durumda.
Medipol Başakşehir de dış saha canavarı
Medipol Başakşehir'in de Beşiktaş'tan aşağı kalır yanı yok. Turuncu-lacivertli takım hem iç sahada hem de dış sahada ligin en yüksek istatistikleriyle mücadele ediyor. Beşiktaş'a konuk olacak olan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, dış sahada adeta gol yemiyor. Ligde deplasmanda oynadığı 5 maçta rakip ağları 12 kez sarsan Medipol Başakşehir, dış sahada en golcü takım durumunda. Turuncu-lacivertli ekip sadece dış sahada en golcü yanıyla değil, gol yememesiyle de ligin en iyisi. Abdullah Avcı'nın öğrencileri ligde geride kalan 11 haftada dış sahada oynadığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.
Beşiktaş'ın evinde oluşturduğu gol istatistiği dikkatlerden kaçmazken, rakip Medipol Başakşehir'in dış sahadaki gol yememe alışkanlığı ise iki takım arasında yarın oynanacak karşılaşmanın nasıl bir skorla biteceği sorusunu da akıllarda uyandırıyor.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:30
- Beşiktaş evinde yenilmiyor ama...
Toplam 8
Yorum
BJK_LEE BENFİCA GİBİ BİR TAKIM 30 DAKİKADA 3 GOL YİYORSA MEDİPOL BAŞAKŞEHİRİN BURDA ŞANSI YOK DEMEKTİR.! MAÇIN SKORU BEŞİKTAŞ: 3 M.BAŞAKŞEHİR: 1
- Adaylar beklemede!
Toplam 9
Yorum
Yasama Yılmaz Vural'ın maliyeti düşük, bu halde aldığı takımı şampiyon yaparsa seneye devam eder. Şartlı sözleşme yapılsın bence çok iyi olur.
- Bir Kjaer klasiği!
Toplam 5
Yorum
Perde Bu adam önümüzdeki yıl FB'nin kaptanı olmalı. Hem liderlik özelliği var, hem takımı için oynuyor, hem de FB'yi seviyor.
Beşiktaş evinde yenilmiyor ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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