Atiba gönülleri fethetti

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Benfica maçında yine gönüllere taht kuracak bir harekete imza attı. Aboubakar'ın attığı gole karşılaşmada 0-3'ten skoru 3-3'lük beraberliğe getiren Beşiktaş'ta hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kamerunlu oyuncu, gol sevinci sırasında formasını çıkarıp atarken; Atiba ise toplu halde sevinen arkadaşlarının yanına gitmek yerine formaya yöneldi ve yerden formayı alarak, daha sonra takım arkadaşlarının yanlarına gidip sevince ortak oldu.