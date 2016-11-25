 Atiba gönülleri fethetti – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    Atiba gönülleri fethetti

    Atiba gönülleri fethetti
    Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba, Benfica maçında yine gönüllere taht kuracak bir harekete imza attı. Aboubakar'ın attığı gole karşılaşmada 0-3'ten skoru 3-3'lük beraberliğe getiren Beşiktaş'ta hem futbolcular hem de taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Kamerunlu oyuncu, gol sevinci sırasında formasını çıkarıp atarken; Atiba ise toplu halde sevinen arkadaşlarının yanına gitmek yerine formaya yöneldi ve yerden formayı alarak, daha sonra takım arkadaşlarının yanlarına gidip sevince ortak oldu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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