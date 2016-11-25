5-0 öne geçse de yine fark etmezdi
Portekiz futbolunun efsane ismi Futre, RTP'ye maçı yorumlarken İstanbul için ilginç ifadeler kullandı. Futre, "Orası sihirli bir şehir. Her an her şey olabilir. Liverpool- Milan finali nerede oynanmıştı? Tabii ki İstanbul'da. Benfica 3-0 değil 5-0'da öne geçseydi fark etmezdi" yorumunda bulundu.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 23:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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