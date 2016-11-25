 5-0 öne geçse de yine fark etmezdi – Fotomaç – 25 Kasım 2016
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    25 Kasım 2016, Cuma
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    5-0 öne geçse de yine fark etmezdi

    5-0 öne geçse de yine fark etmezdi
    Portekiz futbolunun efsane ismi Futre, RTP'ye maçı yorumlarken İstanbul için ilginç ifadeler kullandı. Futre, "Orası sihirli bir şehir. Her an her şey olabilir. Liverpool- Milan finali nerede oynanmıştı? Tabii ki İstanbul'da. Benfica 3-0 değil 5-0'da öne geçseydi fark etmezdi" yorumunda bulundu.
    1. 25 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 23:45
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