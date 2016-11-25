"100 milyon € ederim"

Geçtiğimiz Çarşamba gübü Vodafone Arena'da Benfica'yla oynanan ve 3-3'lük nefes kesen bir sonuçla tamamlanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası karşılaşmanın yıldızlarından Quaresma, ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden A Bola'ya konuştu.

Kendisini artık tam bir takım oyuncusu olarak gördüğünü ve komple bir futbolcu haline geldiğini hisettiğini belirten Q7, "Günümüz piyasasında artık herkes 50-60 milyon € civarında. Ben çok formdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Değerim 100 milyon € eder" şeklinde konuştu.



Gün geçtikçe kendine olan güveninin de arttığını belirten Quaresma "Tanrıya şükür çok fazla sakatlık yaşamadım. Hal böyle olunca yükselişiniz önünde bir engel de bulunmuyor" dedi.

Beşiktaş taraftarlarının ona olan sevgisi nedeniyle minnettar olduğuna da değinen Portekizli yıldız "Evimdeymiş gibiyim. Tek hasret kaldığım şey Portekizce konuşulması. Onun dışında hiçbir konuda bir özlemim yok. Burada kendimi tıpkı evimdeymiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.



