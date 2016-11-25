"100 milyon € ederim"
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalar yaptı.
Geçtiğimiz Çarşamba gübü Vodafone Arena'da Benfica'yla oynanan ve 3-3'lük nefes kesen bir sonuçla tamamlanan Şampiyonlar Ligi maçı sonrası karşılaşmanın yıldızlarından Quaresma, ülkesinin önde gelen spor gazetelerinden A Bola'ya konuştu.
Kendisini artık tam bir takım oyuncusu olarak gördüğünü ve komple bir futbolcu haline geldiğini hisettiğini belirten Q7, "Günümüz piyasasında artık herkes 50-60 milyon € civarında. Ben çok formdayım ve kendimi iyi hissediyorum. Değerim 100 milyon € eder" şeklinde konuştu.
Gün geçtikçe kendine olan güveninin de arttığını belirten Quaresma "Tanrıya şükür çok fazla sakatlık yaşamadım. Hal böyle olunca yükselişiniz önünde bir engel de bulunmuyor" dedi.
Beşiktaş taraftarlarının ona olan sevgisi nedeniyle minnettar olduğuna da değinen Portekizli yıldız "Evimdeymiş gibiyim. Tek hasret kaldığım şey Portekizce konuşulması. Onun dışında hiçbir konuda bir özlemim yok. Burada kendimi tıpkı evimdeymiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
- 25 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 14:48
- Kanarya adeta uçuşa geçti
Toplam 4
Yorum
sequ İyi olmayan kısmını kastetmiştim ama :)
- İşte en ucuz bilet fiyatı
Toplam 1
Yorum
Nevzat KARADUĞAN Stadlar nasıl dolsun.en ucuz bilet 100 tl millet aç kardeşim.
- Pacquiao'dan Mayweather'a gözdağı
Toplam 1
Yorum
hayri bu adam iyi mayfeather zaten korkak oyunuyla skorla mac kazandi. nakavt edemez zaten bunu
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