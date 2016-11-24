UEFA.com'da oylama başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren beşinci hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta takımının ilk golüne şık bir voleyle imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.
Aynı maçta Benfica'nın ikinci golüne imza atan Nelson Semedo, Legia Varşova'dan Aleksandar Prijovic, Club Brugge'den Jose Izquierdo ve Juventuslu Leonardo Bonucci ise Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:55
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 4
Yorum
lazeria1903 sıradışı bir gol dü tebrikler Cenk
- Büyük adım olur
Toplam 3
Yorum
BJK1903 FENERBAHÇEYİ VE FENERBAHÇELİLERİ SEVİYORUZ.İNŞALLAH AVRUPADA BİRBİRİMİZİN DESTEĞİYLE HERKESİ EZİP GEÇECEĞİZ.FBJK KARDEŞTİR KİMSE BOZAMAZ.
- Yüzde 80-85’le oynuyorum
Toplam 5
Yorum
BJK1903 VAN PERSİE ADAMSIN.BUGÜN SENDEN GOL VE ASİSTLER BEKLİYORUZ.GÖSTER GÜCÜNÜ ASLAN PARÇASI
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