UEFA.com'da oylama başladı

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta takımının ilk golüne şık bir voleyle imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Aynı maçta Benfica'nın ikinci golüne imza atan Nelson Semedo, Legia Varşova'dan Aleksandar Prijovic, Club Brugge'den Jose Izquierdo ve Juventuslu Leonardo Bonucci ise Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.



