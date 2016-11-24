 UEFA.com'da oylama başladı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    UEFA.com'da oylama başladı

    UEFA.com'da oylama başladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sona eren beşinci hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın konuk ettiği Portekiz temsilcisi Benfica ile 3-3 berabere kaldığı maçta takımının ilk golüne şık bir voleyle imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

    Aynı maçta Benfica'nın ikinci golüne imza atan Nelson Semedo, Legia Varşova'dan Aleksandar Prijovic, Club Brugge'den Jose Izquierdo ve Juventuslu Leonardo Bonucci ise Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:55
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