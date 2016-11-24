 Talisca harekatı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    harekatı

    Talisca harekatı

    Beşiktaş, için Benficalı yöneticilerle masaya oturdu. Siyah-beyazlı kurmaylar, 1+1 yıllık kiralık olan Brezilyalı yıldızın, 25 milyon euro’luk bonservisinde indirim istedi.

    Beşiktaş, 'yı bırakmıyor. Siyah-beyazlılar'ın Brezilyalı orta sahanın bonservisini almak için Benficalı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi. Maç için İstanbul'da bulunan Portekizliler'le Talisca'nın bonservisi konusunda yapılan görüşmelerde olumlu adımlar atıldı. Kara Kartal'la 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 25 milyon euro. Talisca'yı kaptırmak istemeyen Beşiktaş elini çabuk tutup genç yıldızı takımda tutmak istiyor. Bonservisinde indirim talep edilen Talisca'ya Portekizliler'in de yüksek maaş vermek istemediği ve teklife sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların önümüzdeki haftalarda tekrar görüşeceği bildirildi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
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