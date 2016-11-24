Talisca harekatı
Beşiktaş, Talisca için Benficalı yöneticilerle masaya oturdu. Siyah-beyazlı kurmaylar, 1+1 yıllık kiralık olan Brezilyalı yıldızın, 25 milyon euro’luk bonservisinde indirim istedi.
Beşiktaş, Talisca'yı bırakmıyor. Siyah-beyazlılar'ın Brezilyalı orta sahanın bonservisini almak için Benficalı yöneticilerle masaya oturduğu öğrenildi. Maç için İstanbul'da bulunan Portekizliler'le Talisca'nın bonservisi konusunda yapılan görüşmelerde olumlu adımlar atıldı. Kara Kartal'la 1+1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 25 milyon euro. Talisca'yı kaptırmak istemeyen Beşiktaş elini çabuk tutup genç yıldızı takımda tutmak istiyor. Bonservisinde indirim talep edilen Talisca'ya Portekizliler'in de yüksek maaş vermek istemediği ve teklife sıcak baktığı kaydedildi. Tarafların önümüzdeki haftalarda tekrar görüşeceği bildirildi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Talisca harekatı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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