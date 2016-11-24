"Şımarmasınlar, kulaklarını çekerim"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 geriye düşüp 3-3 berabere kaldıkları Benfica maçında siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan milli futbolcuları Cenk Tosun'u övdü.

Fikret Orman, erkek basketbol takımı Beşiktaş Sompo Japan'ın Vodafone Arena'da Güriş'le yaptığı sponsorluk anlaşmasında Benfica maçıyla ilgili yorumda bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Orman, maç içinde neler hissettiğiyle ilgili soruya, "Şarkıda dediği gibi 'Gel de bana sor.', çok heyecanlı bir maçtı. Valerenga maçımız vardı, 3-0'dan 3-3 olmuştu. Bu maçlar bizim aklımızda kaldı ancak teknik ekibimiz ve taraftarlarımız bunu tersine çevirdi. Cenk Tosun'un attığı golü herkes atamaz. Harbi helal olsun. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en güzel gollerinden biriydi. Milli takımın santrforuna da böyle goller yakışır." cevabını verdi.

Orman, futbol ve erkek basketbol takımının Avrupa'da yoluna namağlup devam ettiğini hatırlatarak, "Hepimizin, maça çıkınca 'kazanırız' algısı ve öz güveni var. Bu öz güveni sağladıkları için oyuncularımıza, 3 senelik süreçte eski hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Her başarı, yeni bir başarı ihtiyacı doğuruyor. Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Dinamo Kiev ve Bursaspor maçlarımız var. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Tüm desteğimizle camiamızın arkasında olacağız. Allah güzel günler görmeyi, bize sempatiyle bakan herkesi mutlu etmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların, Benfica maçında ilk yarının 3-0 sona ermesinin ardından futbolcuları tribüne çağırmasına değinen Fikret Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarların devre arasında oyuncularına sahip çıkması, bir Beşiktaşlılık duruşudur. Stattaki taraftar atmosferimiz, birlikteliğimiz inanılmaz derecede kuvvetli. Bizde yönetim ve taraftar arasındaki ilişki, güvene ve sevgiye dayalıdır. Beşiktaş, dünyanın birçok yerinde Türkiye'nin sevgi köprüsü olacaktır."

Karşılaşmada sahaya kaptan çıkan 23 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'la ilgili Orman, "Yaşı genç olmasına rağmen hiç de öyle değildi, 'büyümüş de küçülmüş' gibiydi. Şımarmasınlar, kulaklarını çekmek zorunda kalmayalım." şeklinde görüş belirtti.

Sessiz tezahürat

Irkçılığa tepki göstermek ve işitme engellilere dikkati çekmek için Benfica maçının başında 1 dakikalık sessiz tezahürata da değinen Orman, şunları kaydetti:

"Skordan daha önemlisi yapmış olduğumuz sessiz tezahürattı. Bu durum, Çin'den Amerika'ya, Afrika'dan Güney Amerika'ya kadar 120'nin üzerinde ülkede yayınlandı. Dünya kulübü olan Beşiktaş'ın marka algısından dolayı çok önemliydi. Taraftarlarımıza duyarlılıkları açısından teşekkür ederim."

Basketbola yeni sponsor

Beşiktaş Sompo Japan, sırt sponsorluğu için Güriş'le 1 yıllık anlaşma yaptı.

Fikret Orman'ın yanı sıra siyah-beyazlı yöneticiler Ahmet Ürkmezgil, Cihat Kumuşoğlu ve Hakan Özköse ile Güriş Holding yöneticisi Tevfik Yamantürk de imza töreninde hazır bulundu.

Basketbolda da futbolda olduğu gibi sıçrama yapmak istediklerini belirten Orman, bu branşta gelirlerin artması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Basketbolda gelirimizi 10 milyon dolar seviyesine çekmemiz lazım. Önümüzde her branşla alakalı stratejik 5 senelik planımız var. Güriş Holding'e Beşiktaş'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Beşiktaş için gece gündüz çalışan yönetime sahibiz. Eksiklerimiz var ama düzelteceğiz. Yılmayacağız, çok çalışacağız. Burası Beşiktaş, işimizi iyi yapacağız. Basketbolda dünya vizyonu ortaya koyacağız."

Güriş Holding yöneticisi Yamantürk ise yaptığı açıklamada, "Kalpten inanıyorum ki kaynakların doğru yere aktarıldığı görüldükçe reklam verenler daha büyük yardımlar sunacaklardır." ifadesini kullandı.