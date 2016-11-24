Sessiz çığlık

Beşiktaş taraftarı farkını yine ortaya koydu... Beşiktaşlı futbolseverler, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu. Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı. Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı.



EN BÜYÜK SESSİZ KORO

Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu; 42 bin kişiden çıt çıkmadı. Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi.







BİR ZAMANLAR SES REKORU KIRAN KARTALLAR, BU KEZ SUSARAK BAĞIRDI. KAYDA ALINDI.

Beşiktaş taraftarının yaptığı dünyanın en ilginç tezahüratı, kayıt altına da alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi.



