 Rekorunu yineledi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Rekorunu yineledi

    Rekorunu yineledi
    Bu sezon grup aşamasında 5 maç sonunda 7 puan toplayan böylece tarihinin Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en yüksek puanını aldığı sezonu egale etti. Beşiktaş 2003- 04 sezonunda Lucescu ile 6 maç sonunda 7 puan toplamıştı. Beşiktaş ayrıca Devler Ligi'nde en çok gol attığı sezonuna ulaştı (9 gol).
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:08
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