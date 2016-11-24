Rekorunu yineledi
Bu sezon grup aşamasında 5 maç sonunda 7 puan toplayan Beşiktaş böylece tarihinin Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en yüksek puanını aldığı sezonu egale etti. Beşiktaş 2003- 04 sezonunda Lucescu ile 6 maç sonunda 7 puan toplamıştı. Beşiktaş ayrıca Devler Ligi'nde en çok gol attığı sezonuna ulaştı (9 gol).
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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