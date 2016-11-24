Q7’den mutlusu yok
Geri dönüşün yıldızlarından Quaresma, zafere katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.
Benfica karşısında takımı ayağa kaldıran isimlerin başında gelen Ricardo Quaresma, hem öz eleştiri yaptı hem de müthiş 2. yarı için arkadaşlarını tebrik etti. Portekizli, ilk yarıda adeta uyuduklarını belirtip, "2. yarı için takımı tebrik ederim. Çok istedik ve başardık. Benfica gibi bir takıma karşı uyursan sonucu ağır olur" dedi.
EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM
Motivasyon konusunda zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Q7, "Bu tarz maçlarda motive olmak zor değil. Taraftarımız da bu konuda yardımcı oldu. Ben de takımın tecrübeli oyuncusu olarak onrlara yardımcı olmam gerekiyordu. Yardımcı olduysam ne mutlu bana" diye konuştu. Deneyimli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş adına göz kamaştıran bir performans sergiliyor. Quaresma, 3 gol, 2 asistlik performansıyla siyah-beyazlılar'da gole en çok katkı yapan isim oldu.
EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM
Motivasyon konusunda zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Q7, "Bu tarz maçlarda motive olmak zor değil. Taraftarımız da bu konuda yardımcı oldu. Ben de takımın tecrübeli oyuncusu olarak onrlara yardımcı olmam gerekiyordu. Yardımcı olduysam ne mutlu bana" diye konuştu. Deneyimli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş adına göz kamaştıran bir performans sergiliyor. Quaresma, 3 gol, 2 asistlik performansıyla siyah-beyazlılar'da gole en çok katkı yapan isim oldu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Q7’den mutlusu yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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