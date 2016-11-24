 Q7’den mutlusu yok – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Q7’den mutlusu yok

    Q7’den mutlusu yok

    Geri dönüşün yıldızlarından , zafere katkısı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

    Benfica karşısında takımı ayağa kaldıran isimlerin başında gelen Ricardo , hem öz eleştiri yaptı hem de müthiş 2. yarı için arkadaşlarını tebrik etti. Portekizli, ilk yarıda adeta uyuduklarını belirtip, "2. yarı için takımı tebrik ederim. Çok istedik ve başardık. Benfica gibi bir takıma karşı uyursan sonucu ağır olur" dedi.

    EN ÇOK KATKI YAPAN İSİM
    Motivasyon konusunda zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Q7, "Bu tarz maçlarda motive olmak zor değil. Taraftarımız da bu konuda yardımcı oldu. Ben de takımın tecrübeli oyuncusu olarak onrlara yardımcı olmam gerekiyordu. Yardımcı olduysam ne mutlu bana" diye konuştu. Deneyimli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş adına göz kamaştıran bir performans sergiliyor. Quaresma, 3 gol, 2 asistlik performansıyla siyah-beyazlılar'da gole en çok katkı yapan isim oldu.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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