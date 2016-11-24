 Namağlup devam – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Namağlup devam

    Namağlup devam
    Beşiktaş, bu sezon 17 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı. 9 maçı kazandı, 8 kez de berabere kaldı. Beşiktaş böylece, 2002-03 sezonundan sonra ilk kez tüm resmi maçlarda Kasım ayına yenilgisiz girdi.

    CANER VE ÖMER TRİBÜNDE
    Kara Kartal'da Benfica maçını ve Vodafone Arena tribünlerinde takip etti. UEFA listesinde yer almayan Ömer'le sakat olan Caner, Portekiz temsilcisi karşısındaki müthiş geri dönüş sonrası stattan mutlu ayrıldı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:10
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