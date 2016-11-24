Namağlup devam
Beşiktaş, bu sezon 17 resmi maçta da (normal süre ve uzatma) sahadan yenik ayrılmadı. 9 maçı kazandı, 8 kez de berabere kaldı. Beşiktaş böylece, 2002-03 sezonundan sonra ilk kez tüm resmi maçlarda Kasım ayına yenilgisiz girdi.
CANER VE ÖMER TRİBÜNDE
Kara Kartal'da Benfica maçını Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu Vodafone Arena tribünlerinde takip etti. UEFA listesinde yer almayan Ömer'le sakat olan Caner, Portekiz temsilcisi karşısındaki müthiş geri dönüş sonrası stattan mutlu ayrıldı.
CANER VE ÖMER TRİBÜNDE
Kara Kartal'da Benfica maçını Caner Erkin ve Ömer Şişmanoğlu Vodafone Arena tribünlerinde takip etti. UEFA listesinde yer almayan Ömer'le sakat olan Caner, Portekiz temsilcisi karşısındaki müthiş geri dönüş sonrası stattan mutlu ayrıldı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
Namağlup devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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