Mucize gibi bir maçtı

İkinci yarıda gerçek futbollarını ortaya koyduklarını ifade eden başarılı hoca, “Allah da yardım etti. Mucize gibi bir maç oldu” dedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica karşısında iki farklı yarıda iki farklı oyun sergilediklerini belirterek, galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Belki de aşırı motivasyondan dolayı ilk yarı etkili olamadıklarını kaydeden Güneş, "Golü de yiyince iyice panikledik. Rakibin iyi oynamasına izin verdik. Geniş alanda oynadılar. Uzaktan atılan şutta yediğimiz golde rakibe baskı yapmadık. Yediğimiz ilk gol de fazla oyuncumuz olmasına rağmen izin verdik. İlk yarıda kimi değiştirsek normaldi" dedi.



İkinci yarı oyuna hakim olduklarını ve gerçek futbollarına döndüklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı şöyle devam etti: "Allah da yardım etti. Mucize bir maç oldu. Bizim takım ilk yarı hariç genelde bu grupta her maçta olumluydu. Maçın ilk yarısı bizim için hayal kırıklığıydı. Biz buralara bir maç ile gelmedik. Maç sonuçlarını alamasak bile oyuncularım ile gurur duyuyorum. 3-0'dan sonra oyunu bırakmadılar."