Liderlik maçı biletleri bugün satışta
Beşiktaş'ın ligde cumartesi günü oynayacağı Başakşehir karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkacak. Saat 14.00'ten itibaren satışı başlayacak biletlerin 100 ila 300 TL arasında. VIP ve 1903 Tribünü ise 650-750 TL.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:05
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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