 Liderlik maçı biletleri bugün satışta – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Liderlik maçı biletleri bugün satışta

    Liderlik maçı biletleri bugün satışta
    'ın ligde cumartesi günü oynayacağı karşılaşmasının biletleri bugün satışa çıkacak. Saat 14.00'ten itibaren satışı başlayacak biletlerin 100 ila 300 TL arasında. VIP ve 1903 Tribünü ise 650-750 TL.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:05
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