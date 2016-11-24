Kartal bitti demeden bitmeeez!
Beşiktaş, dün gece Vodafone Arena’daki Şampiyonlar Ligi maçında tarihi bir geri dönüşe imza attı. Devreyi 3-0 geride kapatan Kartal, ikinci yarı skoru 3-3’e getirdi.
Dün gece Vodafona Arena'da tarihi bir gece daha yaşandı... Rakip Benfica'ydı... Deplasmandaki ilk maçta Portekiz ekibiyle 1-1 berabere kalan temsilcimiz, İstanbul'daki rövanşta Benfica'yı devirerek gruptan çıkmayı büyük ölçüde garantilemek istiyordu. Tüm hesaplar bunun üzerine yapılmıştı... Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, ilk yarı bittiğinde skor tabelasında Beşiktaş 0 - Benfica 3 yazıyordu...
Tribünlerde 'Sessiz Çığlık'la başlayan gece, ilk yarı sona erdiğinde inançlarını kaybetmemiş olan taraftarların "Burası Arena, buradan çıkış yok" tezahüratıyla devam ederken; soyunma odasına giden futbolcular ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı.
Perdeyi Cenk açtı. 58'de harika bir vole ile aradaki farkı ikiye indiren Cenk'in ardından sahneye Quaresma çıktı. 83'te kazanılan penaltıyı filelere gönderen Portekizli, farkı bire indirdi ve taraftarların coşkusunu ikiye katladı. Geriye sadece 7 dakika ve uzatmalar kalmıştı... Ama dedik ya, inanmıştı çocuklar. İstanbul Kartal'ı, Benfica Kartal'ını yuvasına hapsetmişti adeta. Tribünde taraftarlar, sahada ise futbolcular yüklendikçe yükleniyordu... Ve tüm Türkiye'yi sevince boğan gol daha fazla gecikmedi. Q7'nin nefis asistinde topla buluşan Aboubakar skoru 3-3'e getirdi.
Daha yeni yapılan Vodafone Arena adeta yıkılıyordu. Sadece Arena mı; Beşiktaş, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Türkiye'nin dört bir yanından "Goooll" sesi geliyor du sanki. Nasıl gelmesin ki! Bir tarih yazıldı dün gece Vodafone Arena'da. Ne dedik: Kartal bitti demeden BİTMEEEZZZ!.
Tribünlerde 'Sessiz Çığlık'la başlayan gece, ilk yarı sona erdiğinde inançlarını kaybetmemiş olan taraftarların "Burası Arena, buradan çıkış yok" tezahüratıyla devam ederken; soyunma odasına giden futbolcular ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı.
Perdeyi Cenk açtı. 58'de harika bir vole ile aradaki farkı ikiye indiren Cenk'in ardından sahneye Quaresma çıktı. 83'te kazanılan penaltıyı filelere gönderen Portekizli, farkı bire indirdi ve taraftarların coşkusunu ikiye katladı. Geriye sadece 7 dakika ve uzatmalar kalmıştı... Ama dedik ya, inanmıştı çocuklar. İstanbul Kartal'ı, Benfica Kartal'ını yuvasına hapsetmişti adeta. Tribünde taraftarlar, sahada ise futbolcular yüklendikçe yükleniyordu... Ve tüm Türkiye'yi sevince boğan gol daha fazla gecikmedi. Q7'nin nefis asistinde topla buluşan Aboubakar skoru 3-3'e getirdi.
Daha yeni yapılan Vodafone Arena adeta yıkılıyordu. Sadece Arena mı; Beşiktaş, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Türkiye'nin dört bir yanından "Goooll" sesi geliyor du sanki. Nasıl gelmesin ki! Bir tarih yazıldı dün gece Vodafone Arena'da. Ne dedik: Kartal bitti demeden BİTMEEEZZZ!.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:11
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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