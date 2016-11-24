 Kara Kartal seriye bağladı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Kara Kartal seriye bağladı

    Kara Kartal seriye bağladı
    Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Macar ekibi S.Olaj'ı 89-74 mağlup etti. Kartal 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup liderliğini sürdürdü. A Grubu'nda Banvit Slovenya'da Domzale'yi 60-53 yendi. Avrupa Kupası'nda ise Büyükçekmece Bulgaristan'da Rilski'ye 79-74 mağlup oldu.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:43
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