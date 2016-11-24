Kara Kartal seriye bağladı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Macar ekibi S.Olaj'ı 89-74 mağlup etti. Kartal 6 maçta 6 galibiyet alarak namağlup liderliğini sürdürdü. A Grubu'nda Banvit Slovenya'da Domzale'yi 60-53 yendi. Avrupa Kupası'nda ise Büyükçekmece Bulgaristan'da Rilski'ye 79-74 mağlup oldu.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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