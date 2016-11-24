Kadroda 2 değişiklik
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica maçında son resmi karşılaşmaya göre kadroda 2 değişiklik yaptı.
Güneş, Tosic ve Adriano'nun dönmesiyle kurguyu değiştirdi. Atınç yedeğe çekilirken, onun yerine Tosic, Marcelo ile stoperde görev aldı. Forvette de Cenk'in yerine Aboubakar 11'de sahaya çıktı.
BECK YERİNE DÖNDÜ
Siyah-beyazlıların Alman savunma oyuncusu Beck, sol bekte başladığı maçın 25'inci dakikasında asıl mevkii olan sağ beke geri döndü. Bu dakikaya kadar sol açıkta oynayan Adriano sol beke geri dönerken, maça sağ bekte başlayan Gökhan Gönül ile sağ kanada alındı; Quaresma da sol kanatta görev yaptı.
BECK YERİNE DÖNDÜ
Siyah-beyazlıların Alman savunma oyuncusu Beck, sol bekte başladığı maçın 25'inci dakikasında asıl mevkii olan sağ beke geri döndü. Bu dakikaya kadar sol açıkta oynayan Adriano sol beke geri dönerken, maça sağ bekte başlayan Gökhan Gönül ile sağ kanada alındı; Quaresma da sol kanatta görev yaptı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Kadroda 2 değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.