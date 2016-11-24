Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica maçında son resmi karşılaşmaya göre kadroda 2 değişiklik yaptı.

Güneş, Tosic ve Adriano'nun dönmesiyle kurguyu değiştirdi. Atınç yedeğe çekilirken, onun yerine Tosic, Marcelo ile stoperde görev aldı. Forvette de Cenk'in yerine Aboubakar 11'de sahaya çıktı.



BECK YERİNE DÖNDÜ

Siyah-beyazlıların Alman savunma oyuncusu Beck, sol bekte başladığı maçın 25'inci dakikasında asıl mevkii olan sağ beke geri döndü. Bu dakikaya kadar sol açıkta oynayan Adriano sol beke geri dönerken, maça sağ bekte başlayan Gökhan Gönül ile sağ kanada alındı; Quaresma da sol kanatta görev yaptı.