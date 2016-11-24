Gomez’e yol göründü
Wolfsburg'da bütçenin yıllık 30 milyon euro kısılacağının açıklanması burada beklediği ortamı bulayan Mario Gomez'e 2. şok oldu. Sportif direktör Klaus Allofs, Gomez ve Draxler gibi oyuncularla yolların ayrılabileceğini belirtti.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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