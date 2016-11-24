 Gomez’e yol göründü – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Gomez’e yol göründü

    Gomez’e yol göründü
    Wolfsburg'da bütçenin yıllık 30 milyon euro kısılacağının açıklanması burada beklediği ortamı bulayan Mario Gomez'e 2. şok oldu. Sportif direktör Klaus Allofs, Gomez ve Draxler gibi oyuncularla yolların ayrılabileceğini belirtti.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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