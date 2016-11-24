Gökhan Gönül 8 yıl sonra
Beşiktaş'ın yeni transferi Gökhan Gönül, tam 8 yıl aradan sonra yeniden Şampiyonlar Ligi arenasında forma giydi.
En son 10 Aralık 2008'deki Dinamo Kiev maçında Devler Ligi'nde sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, dün akşam siyah-beyazlı formayla ilk kez Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıktı. Benfica ile yapılan ilk maçta yedek soyunan ve oyuna dahil olamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunda da yer almamıştı. Siyah-beyazlı takımın Napoli ile yaptığı iki maçta da yedekler arasında bulunan Gökhan, yine oynama şansı yakalayamamıştı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Gökhan Gönül 8 yıl sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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