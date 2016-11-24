 Gökhan Gönül 8 yıl sonra – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    8 yıl sonra

    Gökhan Gönül 8 yıl sonra

    'ın yeni transferi , tam 8 yıl aradan sonra yeniden arenasında forma giydi.

    En son 10 Aralık 2008'deki maçında Devler Ligi'nde sahaya çıkan tecrübeli oyuncu, dün akşam siyah-beyazlı formayla ilk kez mücadelesine çıktı. Benfica ile yapılan ilk maçta yedek soyunan ve oyuna dahil olamayan tecrübeli futbolcu, sakatlığı nedeniyle Dinamo Kiev mücadelesinin kadrosunda da yer almamıştı. Siyah-beyazlı takımın Napoli ile yaptığı iki maçta da yedekler arasında bulunan Gökhan, yine oynama şansı yakalayamamıştı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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