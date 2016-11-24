D.Kiev bize çalıştı: 0-0
Grubumuzda dün oynanan diğer maçta Napoli evinde Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibinin girdiği sayısız gol pozisyonunda kalesinde gol izni vermeyen Ukrayna temsilcisi Avrupa'ya veda ederken golsüz beraberlik Kartal'ın işine yaradı. Temsilcimiz son maçını hiçbir iddiası kalmayan D.Kiev ile deplasmanda oynayacak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
D.Kiev bize çalıştı: 0-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.