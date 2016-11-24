 D.Kiev bize çalıştı: 0-0 – Fotomaç – 24 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Kasım 2016, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    D.Kiev bize çalıştı: 0-0

    D.Kiev bize çalıştı: 0-0
    Grubumuzda dün oynanan diğer maçta Napoli evinde Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibinin girdiği sayısız gol pozisyonunda kalesinde gol izni vermeyen Ukrayna temsilcisi Avrupa'ya veda ederken golsüz beraberlik Kartal'ın işine yaradı. Temsilcimiz son maçını hiçbir iddiası kalmayan D.Kiev ile deplasmanda oynayacak.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    D.Kiev bize çalıştı: 0-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.