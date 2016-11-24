D.Kiev bize çalıştı: 0-0

Grubumuzda dün oynanan diğer maçta Napoli evinde Dinamo Kiev ile golsüz berabere kaldı. İtalyan ekibinin girdiği sayısız gol pozisyonunda kalesinde gol izni vermeyen Ukrayna temsilcisi Avrupa'ya veda ederken golsüz beraberlik Kartal'ın işine yaradı. Temsilcimiz son maçını hiçbir iddiası kalmayan D.Kiev ile deplasmanda oynayacak.