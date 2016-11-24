 ‘Devrede inancı gördüm’ – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    ‘Devrede inancı gördüm’

    ‘Devrede inancı gördüm’

    Oğıuzhan: Devre arasında herkesin gözlerinde o inancı, isteği, arzuyu görebiliyordum”

    Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir geri dönüşe imza atan Beşiktaş'ta , ilk yarıda 3-0'lık şok skorla girdikleri soyunma odasında yaşananları anlattı. Genç maestro, Şenol Güneş'in yaptığı etkili konuşmayı aktardı.

    5 dakika daha olsa
    Oğuzhan basit hatalar yaptıklarını belirtirken, "Hatalarımızdan goller yedik. Devre arasında 3-0 gerideydik ama herkesin gözlerinde o inancı, isteği, arzuyu görebiliyordum. Herkes çok inançlıydı. Hocamız bizlere, 'Skor belli ama ne kadar güçlü olduğumuzu herkes biliyor. 4'ü de 5'i de yeseniz oyununuzu oynayın' dedi" ifadelerini kullandı. Maç sonu 5 dakika daha olsa galip gelebileceklerini konuştuklarını vurgulayan Ozzie, "Ama tabii ki 3-0'dan 3-3'e getirdiysen mutlu olman lazım. 1 puanla da mutluyuz" dedi. Milli yıldız, D.Kiev maçının zor geçeceğini de sözlerine ekledi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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