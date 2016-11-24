 Demba Ba sahaya indi – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    sahaya indi

    Demba Ba sahaya indi
    Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giyen ve sonraki sezon Çin'e transfer olan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Demba Ba da dün eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yıldız futbolcu, sahaya inerek siyah-beyazlı oyuncularla bir süre görüşürken, zorlu mücadelede futbolculara başarı diledi. maç öncesi de Beşiktaş'ta yeniden oynamayı istediğini ifade etti.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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