Demba Ba sahaya indi
Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda forma giyen ve sonraki sezon Çin'e transfer olan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Demba Ba da dün eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Yıldız futbolcu, sahaya inerek siyah-beyazlı oyuncularla bir süre görüşürken, zorlu mücadelede futbolculara başarı diledi. Demba Ba maç öncesi de Beşiktaş'ta yeniden oynamayı istediğini ifade etti.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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