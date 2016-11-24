Çok büyüksün Beşiktaş
Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşen Beşiktaşımız ikinci yarıda destansı bir futbolla maçı 3-3'e getirdi, Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilmezliğini sürdürdü... Vodafone Arena'yı dolduran 42 bin Beşiktaşlı, dünyada eşi benzeri görülmemiş desteğiyle "gitti" denilen maçın çevrilmesinde başrolü oynadı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5'inci maçında Benfica ile 3-3 berabere kalarak gruptan çıkma şansını son karşılaşmaya bıraktı. Maçın ilk yarısında varlık gösteremeyen siyah-beyazlılar art arda yediği gollerle büyük şok yaşadı. Benfica 10'da Guedes, 25'te Semedo ve 31'de Fejsa'nın attığı gollerle ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı. Şenol Güneş, ikinci yarı başında Gökhan Gönül'ün yerine Cenk'i, Tolgay'ın yerine de Gökhan İnler'i sahaya sürdü. Bu değişiklikler Beşiktaş'ı öyle ateşledi ki sahada artık bambaşka bir takım vardı.
Önce 58'de Cenk Tosun jeneriklik volesiyle skoru 3-1'e getirdi. 83'te kazandığımız penaltıda Quaresma durumu 3-2 yaptı. Artık Vodafone Arena'da yer gök inliyor, tezahüratlar İstanbul'un birçok semtinden duyuluyordu. Beşiktaş beraberlik golü için sağdan, soldan, ortadan, yerden, havadan bastırdıkça bastırıyor, panik içindeki Benfica direnmeye çalışıyordu. Ama boşuna. Bu baskıya kimse direnemezdi. Nitekim aradığımız golü 89'da Aboubakar attı, statta yer yerinden oynadı. Maç 3-3 sona erdi. Artık her şey 6 Aralık'ta deplasmandaki Dinamo Kiev maçında belli olacak.
Önce 58'de Cenk Tosun jeneriklik volesiyle skoru 3-1'e getirdi. 83'te kazandığımız penaltıda Quaresma durumu 3-2 yaptı. Artık Vodafone Arena'da yer gök inliyor, tezahüratlar İstanbul'un birçok semtinden duyuluyordu. Beşiktaş beraberlik golü için sağdan, soldan, ortadan, yerden, havadan bastırdıkça bastırıyor, panik içindeki Benfica direnmeye çalışıyordu. Ama boşuna. Bu baskıya kimse direnemezdi. Nitekim aradığımız golü 89'da Aboubakar attı, statta yer yerinden oynadı. Maç 3-3 sona erdi. Artık her şey 6 Aralık'ta deplasmandaki Dinamo Kiev maçında belli olacak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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