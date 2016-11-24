Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Beşiktaş, İspanya'nın Real Madrid takımıyla, 2016-2017 sezonunda hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilgi yüzü görmeyen iki ekipten biri oldu.
Siyah-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 17 maçtır iki kulvarda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.
Beşiktaş, ligde 11, "Kupa 1"de 5 maç yaptı
Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 11, doğrudan katılma hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maç yaptı.
Oynadığı 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 9 galibiyet alıp, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü.
Süper Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 23 gol atıp, 9 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydedip, 8 gole engel olamadı.
Real Madrid de yenilmiyor
Beşiktaş gibi iki kulvarda mağlup olmayan Real Madrid ise liginde 12, "Kupa 1"de ise 5 maça çıktı.
İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayan eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde de 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Real Madrid, üst tura çıkmayı garantiledi.
Beşiktaş 16 maçta da gol attı
Siyah-beyazlılar, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 16 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.
En çok golü ligin ilk haftasında 4-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçında kaydeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli karşısında üçer gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçında da gol yerken, Süper Lig'de ise 11 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.
10 namağlup içinde sadece Beşiktaş son maça bıraktı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya girilirken 10 takım yenilgi yüzü görmedi.
Bu takımların 9'u son hafta öncesi ikinci tura çıkmayı garantilerken, sadece Beşiktaş tur şansını son maça bıraktı.
A Grubu'nda Paris Saint-Germain ve Arsenal, D Grubu'nda Atletico Madrid, E Grubu'nda Monaco ve Bayer Leverkusen, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Real Madrid, G Grubu'nda Leicester City ve H Grubu'nda Juventus, son hafta öncesi adlarını namağlup olarak ikinci tura yazdıran takımlar oldu.
Beşiktaş pes etmiyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Portekiz temsilcisi Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-3 beraberliği sağlayan Beşiktaş, bu sezon iki kulvarda oynadığı 4 karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle puan ya da puanlar aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Benfica maçını son dakikalarda bulduğu gollerle berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Napoli karşılaşmasını da yine böyle kazandı.
Deplasmanda 1-1 sona eren Benfica maçında 90+3. dakikada Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle 1 puanı kurtaran Beşiktaş, 3-2 kazandığı Napoli deplasmanında da Vincent Aboubakar'ın 86. dakikadaki golüyle 3 puana ulaştı.
Son Benfica karşılaşmasında ilk yarıyı 3-0 geride kapayan ve ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, beraberliği 89. dakikada yine Aboubakar'ın kaydettiği golle yakaladı.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de Çaykur Rizespor maçını 90+3. dakikada Adriano'nun golüyle 1-0 kazandı.
Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 maçlık yenilmezlik serisi şöyle:
Spor Toto Süper Lig
|Maçlar
|Sonuç
|1- Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
|4-1
|2- Atiker Konyaspor-Beşiktaş
|2-2
|3- Beşiktaş-Kardemir Karabükspor
|3-1
|4- Akhisar Belediyespor-Beşiktaş
|0-2
|5- Beşiktaş-Galatasaray
|2-2
|6- Çaykur Rizespor-Beşiktaş
|0-1
|7- Kayserispor-Beşiktaş
|0-1
|8- Beşiktaş-Antalyaspor
|3-0
|9- Gençlerbirliği-Beşiktaş
|1-1
|10- Beşiktaş-Trabzonspor
|2-1
|11- Adanaspor-Beşiktaş
|1-2
UEFA Şampiyonlar Ligi
|Maçlar
|Sonuç
|1- Benfica-Beşiktaş
|1-1
|2- Beşiktaş-Dinamo Kiev
|1-1
|3- Napoli-Beşiktaş
|2-3
|4- Beşiktaş-Napoli
|1-1
|5- Beşiktaş-Benfica
|3-3
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 14:24
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 12
Yorum
Bjk10 Dünkü maçının devre arasında Şenol hoca sanki futbolculara diriliş müziğini dinletip öyle sahaya çıkarmiş. Çok iyi oynadik 4 ye olabilirdi ama olmadı. Bu gole dönük futbolu sürekli oynamamız lazım çok gol atArız böyle. Bu gruptan 2.olarak çıkarız bu gruptan
- UEFA.com'da oylama başladı
Toplam 5
Yorum
isminiz Bu çocuk golcü gelmiş dünyaya.Helal olsun sana tosun paşa kabustan senle uyandık.
- Başakşehir hazırlıkları başladı
Toplam 1
Yorum
1903 BU maç daha da zor geçecek. Öyle bir enerji harcandiki, umarim tökezlemeyiz.
Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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