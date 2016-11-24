Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid

Beşiktaş ile Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde (ön elemeler dahil) mücadele eden 80 takım içinde hem liginde hem de Avrupa kupalarında yenilmeyen iki ekip olarak dikkati çekti.

Siyah-beyazlılar 16, İspanyol ekibi ise 17 maçtır iki kulvarda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı.

Beşiktaş, ligde 11, "Kupa 1"de 5 maç yaptı

Siyah-beyazlılar, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 11, doğrudan katılma hakkı elde ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maç yaptı.

Oynadığı 16 resmi maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, 9 galibiyet alıp, 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde 17 gol gördü.

Süper Lig'de 8 galibiyet, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de 23 gol atıp, 9 gol yerken, Şampiyonlar Ligi'nde 9 gol kaydedip, 8 gole engel olamadı.

Real Madrid de yenilmiyor

Beşiktaş gibi iki kulvarda mağlup olmayan Real Madrid ise liginde 12, "Kupa 1"de ise 5 maça çıktı.

İspanya Birinci Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet, 3 beraberlikle 30 puan toplayan eflatun-beyazlılar, en yakın rakibi Barcelona'nın 4 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde de 3 galibiyet, 2 beraberlikle 11 puan toplayan Real Madrid, üst tura çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş 16 maçta da gol attı

Siyah-beyazlılar, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 16 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

En çok golü ligin ilk haftasında 4-1 biten Aytemiz Alanyaspor maçında kaydeden Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de Benfica ve Napoli karşısında üçer gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maçında da gol yerken, Süper Lig'de ise 11 maçın sadece 4'ünde kalesini gole kapadı.

10 namağlup içinde sadece Beşiktaş son maça bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son haftaya girilirken 10 takım yenilgi yüzü görmedi.

Bu takımların 9'u son hafta öncesi ikinci tura çıkmayı garantilerken, sadece Beşiktaş tur şansını son maça bıraktı.

A Grubu'nda Paris Saint-Germain ve Arsenal, D Grubu'nda Atletico Madrid, E Grubu'nda Monaco ve Bayer Leverkusen, F Grubu'nda Borussia Dortmund ve Real Madrid, G Grubu'nda Leicester City ve H Grubu'nda Juventus, son hafta öncesi adlarını namağlup olarak ikinci tura yazdıran takımlar oldu.

Beşiktaş pes etmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçında Portekiz temsilcisi Benfica karşısında ilk yarıda 3-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıdaki etkili oyunuyla 3-3 beraberliği sağlayan Beşiktaş, bu sezon iki kulvarda oynadığı 4 karşılaşmada son dakikalarda bulduğu gollerle puan ya da puanlar aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki Benfica maçını son dakikalarda bulduğu gollerle berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, deplasmandaki Napoli karşılaşmasını da yine böyle kazandı.

Deplasmanda 1-1 sona eren Benfica maçında 90+3. dakikada Talisca'nın serbest vuruştan attığı golle 1 puanı kurtaran Beşiktaş, 3-2 kazandığı Napoli deplasmanında da Vincent Aboubakar'ın 86. dakikadaki golüyle 3 puana ulaştı.

Son Benfica karşılaşmasında ilk yarıyı 3-0 geride kapayan ve ikinci devrede büyük bir geri dönüşe imza atan siyah-beyazlılar, beraberliği 89. dakikada yine Aboubakar'ın kaydettiği golle yakaladı.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de Çaykur Rizespor maçını 90+3. dakikada Adriano'nun golüyle 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 16 maçlık yenilmezlik serisi şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Maçlar Sonuç 1- Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 4-1 2- Atiker Konyaspor-Beşiktaş 2-2 3- Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 3-1 4- Akhisar Belediyespor-Beşiktaş 0-2 5- Beşiktaş-Galatasaray 2-2 6- Çaykur Rizespor-Beşiktaş 0-1 7- Kayserispor-Beşiktaş 0-1 8- Beşiktaş-Antalyaspor 3-0 9- Gençlerbirliği-Beşiktaş 1-1 10- Beşiktaş-Trabzonspor 2-1 11- Adanaspor-Beşiktaş 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi