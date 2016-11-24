Beşiktaş reaksiyon gösterdi
Benfica'nın hocası Rui Vitoria, Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3-0'a reaksiyon gösterip puan almayı başardığını söyledi.
Vitoria, "Birinci yarıda iyi oynadık. İkinci yarı zorlandık. Kendi aramızda iletişim problemleri oldu. Rakip güçlüydü. İkinci yarıda Beşiktaş reaksiyon gösterdi ve sonuca gitti. Beşiktaş hak ettiği bir sonuç aldı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Artık evimizde oynayacağımız maça hazırlanmak istiyoruz" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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