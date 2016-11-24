Benfica'nın hocası Rui Vitoria, Beşiktaş'ın ikinci yarıda 3-0'a reaksiyon gösterip puan almayı başardığını söyledi.

Vitoria, "Birinci yarıda iyi oynadık. İkinci yarı zorlandık. Kendi aramızda iletişim problemleri oldu. Rakip güçlüydü. İkinci yarıda Beşiktaş reaksiyon gösterdi ve sonuca gitti. Beşiktaş hak ettiği bir sonuç aldı. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Artık evimizde oynayacağımız maça hazırlanmak istiyoruz" dedi.