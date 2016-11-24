Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Beşiktaş, Benfica'dan çok değerli bir puan alarak kendi kaderini ellerine aldı. Şimdi Beşiktaş taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının gruptan nasıl çıkacağının hesaplarını yapıyorlar. Peki Beşiktaş gruptan nasıl çıkar...
Benfica karşısında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza atan ve 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını 6. ve son maça taşıdı.
Gruptaki son maçında 6 Aralık Salı günü TSİ 22.45'te Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş'ın gruptan çıkması için gereken senaryolara gelin hep beraber bakalım.
BEŞİKTAŞ YENERSE
Son haftaya 7 puanla giren Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenmesi halinde grubunu 10 puanla tamamlayacak ve Benfica-Napoli maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Benfica-Napoli maçının galibi grubu lider tamamlayacak, siyah beyazlılar ise grubunu ikinci sirada noktalayacak.
LİDERLİK ŞANSI VAR
Beşiktaş'ın kazanması, 8'er puanlı Napoli ile Benfica'nın berabere kalması durumunda ise temsilcimiz grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselecek. Bu senaryoda ise ikili averajda Benfica'ya üstünlük sağlayan Napoli grubu ikinci sırada tamamlayacak.
İşte Beşiktaş'a tarihi geri dönüşü getiren o sözler
BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile berabere kalması durumunda da gruptan çıkma şansı bulunuyor. Olası beraberlikte puanını 8'e çıkaracak olan Beşiktaş, Benfica'nın Napoli'yi yenmesi halinde İtalya temsilcisi ile puanını eşitleyecek. Beşiktaş, ikili averajda Napoli'ye karşı üstün olduğu için adını grup ikincisi olarak üst tura yazdıracak.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 01:57
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Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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