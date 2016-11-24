 Beşiktaş gruptan nasıl çıkar? – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    gruptan nasıl çıkar?

    Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

    , Benfica'dan çok değerli bir puan alarak kendi kaderini ellerine aldı. Şimdi Beşiktaş taraftarı Şampiyonlar Ligi'nde takımlarının gruptan nasıl çıkacağının hesaplarını yapıyorlar. Peki Beşiktaş gruptan nasıl çıkar...

    Benfica karşısında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza atan ve 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan , gruptan çıkma şansını 6. ve son maça taşıdı.

    Gruptaki son maçında 6 Aralık Salı günü TSİ 22.45'te Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş'ın gruptan çıkması için gereken senaryolara gelin hep beraber bakalım.

    BEŞİKTAŞ YENERSE
    Son haftaya 7 puanla giren Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenmesi halinde grubunu 10 puanla tamamlayacak ve Benfica-Napoli maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Benfica-Napoli maçının galibi grubu lider tamamlayacak, siyah beyazlılar ise grubunu ikinci sirada noktalayacak.

    LİDERLİK ŞANSI VAR
    Beşiktaş'ın kazanması, 8'er puanlı Napoli ile Benfica'nın berabere kalması durumunda ise temsilcimiz grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselecek. Bu senaryoda ise ikili averajda Benfica'ya üstünlük sağlayan Napoli grubu ikinci sırada tamamlayacak.

    İşte Beşiktaş'a tarihi geri dönüşü getiren o sözler

    BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA
    Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile berabere kalması durumunda da gruptan çıkma şansı bulunuyor. Olası beraberlikte puanını 8'e çıkaracak olan Beşiktaş, Benfica'nın Napoli'yi yenmesi halinde İtalya temsilcisi ile puanını eşitleyecek. Beşiktaş, ikili averajda Napoli'ye karşı üstün olduğu için adını grup ikincisi olarak üst tura yazdıracak.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:57
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