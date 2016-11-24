Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?

Benfica karşısında uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir geri dönüşe imza atan ve 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını 6. ve son maça taşıdı.

Gruptaki son maçında 6 Aralık Salı günü TSİ 22.45'te Dinamo Kiev'e konuk olacak Beşiktaş'ın gruptan çıkması için gereken senaryolara gelin hep beraber bakalım.



BEŞİKTAŞ YENERSE

Son haftaya 7 puanla giren Beşiktaş, Dinamo Kiev'i yenmesi halinde grubunu 10 puanla tamamlayacak ve Benfica-Napoli maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak. Benfica-Napoli maçının galibi grubu lider tamamlayacak, siyah beyazlılar ise grubunu ikinci sirada noktalayacak.

LİDERLİK ŞANSI VAR

Beşiktaş'ın kazanması, 8'er puanlı Napoli ile Benfica'nın berabere kalması durumunda ise temsilcimiz grubunu lider tamamlayarak 2. tura yükselecek. Bu senaryoda ise ikili averajda Benfica'ya üstünlük sağlayan Napoli grubu ikinci sırada tamamlayacak.

İşte Beşiktaş'a tarihi geri dönüşü getiren o sözler



BEŞİKTAŞ BERABERE KALIRSA

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile berabere kalması durumunda da gruptan çıkma şansı bulunuyor. Olası beraberlikte puanını 8'e çıkaracak olan Beşiktaş, Benfica'nın Napoli'yi yenmesi halinde İtalya temsilcisi ile puanını eşitleyecek. Beşiktaş, ikili averajda Napoli'ye karşı üstün olduğu için adını grup ikincisi olarak üst tura yazdıracak.