 Başakşehir hazırlıkları başladı – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Başakşehir hazırlıkları başladı

    Başakşehir hazırlıkları başladı

    UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Benfica ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Benfica maçında oynayan futbolcuların salonda yenilenme çalışmaları yaptıkları belirtildi.

    Diğer oyuncuların ise idmanda pas, duran top ve kanat çalışmalarının ardından, mini kale maç oynadıkları aktarıldı.

    Siyah-beyazlı ekibin çalışmasına, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı ifade edildi.

    Beşiktaş takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

    Güneş'e Öğretmenler Günü kutlaması

    Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro, Öğretmenler Günü dolayısıyla antrenman öncesi Şenol Güneş'e çiçek verdi.

    Güneş'in futbolculuğu döneminde edebiyat öğretmenliği yaptığı hatırlatılırken, bu nedenle oyuncular ile teknik heyetin kendisine çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladığı vurgulandı.

    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:43
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