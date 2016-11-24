Başakşehir hazırlıkları başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında Benfica ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Diğer oyuncuların ise idmanda pas, duran top ve kanat çalışmalarının ardından, mini kale maç oynadıkları aktarıldı.
Siyah-beyazlı ekibin çalışmasına, tedavilerine devam edilen Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Caner Erkin'in katılmadığı ifade edildi.
Beşiktaş takımı, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
Güneş'e Öğretmenler Günü kutlaması
Beşiktaşlı futbolcular ve teknik kadro, Öğretmenler Günü dolayısıyla antrenman öncesi Şenol Güneş'e çiçek verdi.
Güneş'in futbolculuğu döneminde edebiyat öğretmenliği yaptığı hatırlatılırken, bu nedenle oyuncular ile teknik heyetin kendisine çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladığı vurgulandı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 13:43
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 11
Yorum
Yusuf bilal yılmaz Cenk tosun süper bir gol gerçekten
- Micah Richards sıcak bakıyor
Toplam 2
Yorum
ramazan ben trabzonlu olarak utanc ıcındeyım yeter
- Beşiktaş'ın tek rakibi Real Madrid
Toplam 11
Yorum
hadi sıra gelmiş renklileri çok komiksiniz ilk yarı zırlıyordunuz hiçbiriniz piyasada yoktunuz hadi canım efendi efendi 2 maç sonra başlarsınız gene hakem de hakem
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