Bacaklarınızı titretiyorlar!
G.Saraylı Bruma, Beşiktaş taraftarını yere göğe sığdıramadı. 22 yaşındaki futbolcu, Benfica maçı öncesi Portekiz gazetesi A Bola'ya verdiği röpartajda "Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip" diyen Bruma, taraftarlar için de "Onlar Türkiye'nin en gürültülü taraftar grubu. İnanılmaz bir ses çıkarıyorlar. Bacaklarınız bile titriyor" yorumunu yaptı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:07
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aboubakar'dan flaş transfer açıklaması
Toplam 4
Yorum
erhan şimdiye kadar verdiğin emeklere teşekkür ederiz fakat kalmanı istemiyorum
- Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 1
Yorum
CLman GS coluk cocuga kalirsa onuynda sozleri boyle olur... nerde oynadigni ve oldugunu bilmeyen oyuncular ve anlatamayan yoneticiler..batirdiniz!
- Talisca harekatı
Toplam 1
Yorum
BJK1903 12 milyon euro olsa bile Al Fiko Başkan Talisca Turkiyenin Yeni Alexi Asla Kacırmamaliyiz
Bacaklarınızı titretiyorlar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.