 Bacaklarınızı titretiyorlar! – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    Bacaklarınızı titretiyorlar!

    Bacaklarınızı titretiyorlar!
    G.Saraylı , taraftarını yere göğe sığdıramadı. 22 yaşındaki futbolcu, Benfica maçı öncesi Portekiz gazetesi A Bola'ya verdiği röpartajda "Beşiktaş çok iyi oyunculara sahip" diyen Bruma, taraftarlar için de "Onlar Türkiye'nin en gürültülü taraftar grubu. İnanılmaz bir ses çıkarıyorlar. Bacaklarınız bile titriyor" yorumunu yaptı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:07
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