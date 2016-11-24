 250’nci gol Cenk’ten – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    250’nci gol Cenk’ten

    250’nci gol Cenk’ten

    , 193’üncü Avrupa Kupası maçında 250’inci golünü ’ya attı Milli forvet , 13 yıl sonra Devler Ligi’nde gol atan ilk Türk oldu.

    Siyah-beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun, dün akşam tarihe geçti.. maçına kadar Avrupa Kupaları'nda 192 maça çıkan siyah- Beyazlılar, bu karşılaşmalarda 249 gol atarken, kalesinde ise 265 gol görmüştü. , 58'inci dakikada Kara Kartallar'ın dün akşam 193'üncü Avrupa Kupası maçında Benfica filelerini havalandırarak 'ın 250'nci golünü kaydetti. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde en son gol atan Sergen Yalçın olmuştu.

    Sergen Yalçın'ın attığı golün üzerinden tam 13 yıl geçerken; Cenk Tosun siyah- beyazlılarda forma giyen yerli oyuncuların bu hasretini de sonlandırmış oldu Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica maçından önce oynadığı 4 maçta attığı 5 golün tamamında yabancı oyuncuların imzası vardı. Quaresma ve Aboubakar 2'şer gol atarken, Adriano ve Talisca da birer gol atmıştı.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:06
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