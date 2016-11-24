250’nci gol Cenk’ten
Beşiktaş, 193’üncü Avrupa Kupası maçında 250’inci golünü Benfica’ya attı Milli forvet Cenk Tosun, 13 yıl sonra Devler Ligi’nde gol atan ilk Türk oldu.
Siyah-beyazlıların başarılı forveti Cenk Tosun, dün akşam tarihe geçti.. Benfica maçına kadar Avrupa Kupaları'nda 192 maça çıkan siyah- Beyazlılar, bu karşılaşmalarda 249 gol atarken, kalesinde ise 265 gol görmüştü. Cenk Tosun, 58'inci dakikada Kara Kartallar'ın dün akşam 193'üncü Avrupa Kupası maçında Benfica filelerini havalandırarak Beşiktaş'ın 250'nci golünü kaydetti. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde en son gol atan Sergen Yalçın olmuştu.
Sergen Yalçın'ın attığı golün üzerinden tam 13 yıl geçerken; Cenk Tosun siyah- beyazlılarda forma giyen yerli oyuncuların bu hasretini de sonlandırmış oldu Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica maçından önce oynadığı 4 maçta attığı 5 golün tamamında yabancı oyuncuların imzası vardı. Quaresma ve Aboubakar 2'şer gol atarken, Adriano ve Talisca da birer gol atmıştı.
Sergen Yalçın'ın attığı golün üzerinden tam 13 yıl geçerken; Cenk Tosun siyah- beyazlılarda forma giyen yerli oyuncuların bu hasretini de sonlandırmış oldu Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Benfica maçından önce oynadığı 4 maçta attığı 5 golün tamamında yabancı oyuncuların imzası vardı. Quaresma ve Aboubakar 2'şer gol atarken, Adriano ve Talisca da birer gol atmıştı.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
250’nci gol Cenk’ten haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.