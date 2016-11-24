''1 saniye için para veririm''
Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Pascal Nouma da Benfica maçında tribündeki yerini aldı. Çılgınca siyah-beyazlı takımı destekleyen Kartal'ın eski yıldızı, oyuncuların sahada tarih yazdığını ifade ederken, "Beşiktaş'ta sadece 1 saniye oynayabilmek için üstüne para bile verirdim. Kramponlarımı giyim sahaya girsem bile yeter" dedi.
- 24 Kasım 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:29
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Sessiz çığlık
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
''1 saniye için para veririm'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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