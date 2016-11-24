 ''1 saniye için para veririm'' – Fotomaç – 24 Kasım 2016
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    24 Kasım 2016, Perşembe
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    ''1 saniye için para veririm''

    ''1 saniye için para veririm''
    Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından da Benfica maçında tribündeki yerini aldı. Çılgınca siyah-beyazlı takımı destekleyen Kartal'ın eski yıldızı, oyuncuların sahada tarih yazdığını ifade ederken, "Beşiktaş'ta sadece 1 saniye oynayabilmek için üstüne para bile verirdim. Kramponlarımı giyim sahaya girsem bile yeter" dedi.
    1. 24 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:29
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