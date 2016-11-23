Tartışılan ofsayt kararı
Aboubakar, defansa çarpıp kaleciden dönen topu gol yaptı. Eski hakem Deniz Çoban, “Ofsayt yoktu” derken, 3-0’dan dönen maç canımızı acıttı.
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Sloven hakem üçlüsünün katliamına uğradı. Kara Kartal, ilk yarıda 3 gol yiyerek büyük bir şok yaşarken, karşılaşmanın başındaki pozisyon büyük tepki yarattı. Grupta dengeleri değiştirecek kritik mücadelede skor 0-0 iken 4. dakikada Aboubakar'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Oğuzhan'ın ortasında top önce defans oyuncusuna çarptı ve sonrasında kaleci Ederson'dan dönen meşin yuvarlak Aboubakar'ın önünde kaldı. Kamerunlu da ağları bulmakta zorlanmadı.
PENALTIYI DA VERMİYORDU
Ofsayt bayrağının ardından Beşiktaşlı futbolcular ve teknik heyet uzun süre pozisyona itirazlarda bulundu. Bu hatalı karara eski hakem Deniz Çoban isyan etti. Çoban, "Ofsayt yoktu. Aboubakar savunma oyuncusunu etkilemeyecek kadar uzakta" değerlendirmesini yaptı. Skomina, Beşiktaş'ın 3-0'dan muhteşem dönüşünde skoru 3-2 yapan penaltıda da bir skandala daha imza atıyordu. Lindelöf'ün koluna çarpan topta devam kararı veren Sloven hakem, yardımcısının uyarısıyla hatasından döndü ama Aboubakar'ın saymadığı golüyle bizi galibiyetten etti.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:32
- Beşiktaş'tan destansı geri dönüş
Toplam 20
Yorum
HUS INANCINIZA,MUCADELENIZE,SONSUZ SAYGILAR SEVGILI KARAKARTAL.BASARILARINIZIN DEVAMINI TUM TURKIYE BEKLIYOR.
- Lionel Carole’e teklif yağıyor
Toplam 9
Yorum
1905 iyisini alıp carole yedek koymak lazım, ücretide uygun. Adamın yedeği bile yok 5 milyona aynısını bulamazsın Telesten iyi bu çocuk.
- Beşiktaş taraftarından sessiz tezahürat!
Toplam 40
Yorum
Quaresma Bey Maç sonunda da biz sizin soluğunu kestik !!!
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