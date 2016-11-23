''Tarihe geçmeliyiz''
“Güzel futbol, iyi skor istiyoruz. Bu zorlu maçı kazanıp, arkasından Kiev maçında alınacak beraberlik ile gruptan çıkıldığında, Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacaktır. En iyi kadromuzu sahaya süreceğiz... Talisca, Aras, Caner ve Rhodolfo kadroda olmayacak. Taraftarlarımızın desteği maçın gidişini etkileyecektir. Geçmişten dersler çıkaracağız"
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Benfica maçı öncesinde hem iddialı hem temkinli konuştu. İlk maçtaki düşünceleri ile bugünkü düşünceleri arasında bir fark olmadığını belirten Güneş, "Güzel futbol iyi skor istiyoruz. 1 adım öne geçmek için yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Alacağımız sonuç her türlü avantajı ve dezavantajı getirebilir. Kazanmamız halinde, diğer maçın beraberliği bile lehimize olabilir. Kaybedersek ve Napoli kazanırsa şansımız bir anda yok olur" diye konuştu.
GEÇMİŞİ UNUTMALIYIZ
En iyi kadroyu sahaya süreceklerini belirten Güneş şöyle devam etti: "Talisca, Aras, Caner ve Rhodolfo kadroda olmayacak. Ömer de listede yok. Herhangi bir sakatlık durumu olursa kadro eksilebilir. Geçmişten dersler çıkaracağız. Beklentileri görüyorum, o yüzden tarihi bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp, arkasından Kiev maçında alınacak beraberlik ile gruptan çıkıldığında Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacak. Taraftarlarımızın desteği maçın gidişini etkileyecektir. Kolay maç olmayacak."
HİÇBİR RAKİBE EZİLMEDİK
Şenol Güneş, bugüne kadar hiçbir rakibe ezilmediklerini söyledi. Namağlup olarak ilerlemeye takılmadıklarını belirten Güneş, "Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kendimizi iyi bir yere koyuyoruz. Yetmezse transfer yapacağız. Beşiktaş; yarın susması ile daha önce ses çıkarmasıyla örnek olmaya çalışıyor" ifadesini kullandı
OYUN FORMATI DEĞİŞİR
Şenol Güneş, savunmada ve sol tarafta sakatlık fazla olduğu için oyun formatında değişiklik yaptıklarını söyledi. En iyi kadroyu çıkarıp, en iyi verimi almak istediklerini söyleyen Güneş, "Burada hem savunma hem hücum yapmak zorundayız'' dedi.
Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı, Şenol Güneş'in, "Oyuncularla uğraşmak, çocukları eğitmek gibidir. Oyuncuları şekillendirmem, sadece bir heykeltıraş gibi fazlalıkları atıyorum" sözünü paylaştı
GEÇMİŞİ UNUTMALIYIZ
En iyi kadroyu sahaya süreceklerini belirten Güneş şöyle devam etti: "Talisca, Aras, Caner ve Rhodolfo kadroda olmayacak. Ömer de listede yok. Herhangi bir sakatlık durumu olursa kadro eksilebilir. Geçmişten dersler çıkaracağız. Beklentileri görüyorum, o yüzden tarihi bir maç olacak. İnşallah bu maçı kazanıp, arkasından Kiev maçında alınacak beraberlik ile gruptan çıkıldığında Beşiktaş için yeni bir dönem başlayacak. Taraftarlarımızın desteği maçın gidişini etkileyecektir. Kolay maç olmayacak."
HİÇBİR RAKİBE EZİLMEDİK
Şenol Güneş, bugüne kadar hiçbir rakibe ezilmediklerini söyledi. Namağlup olarak ilerlemeye takılmadıklarını belirten Güneş, "Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden kendimizi iyi bir yere koyuyoruz. Yetmezse transfer yapacağız. Beşiktaş; yarın susması ile daha önce ses çıkarmasıyla örnek olmaya çalışıyor" ifadesini kullandı
OYUN FORMATI DEĞİŞİR
Şenol Güneş, savunmada ve sol tarafta sakatlık fazla olduğu için oyun formatında değişiklik yaptıklarını söyledi. En iyi kadroyu çıkarıp, en iyi verimi almak istediklerini söyleyen Güneş, "Burada hem savunma hem hücum yapmak zorundayız'' dedi.
Şampiyonlar Ligi resmi twitter hesabı, Şenol Güneş'in, "Oyuncularla uğraşmak, çocukları eğitmek gibidir. Oyuncuları şekillendirmem, sadece bir heykeltıraş gibi fazlalıkları atıyorum" sözünü paylaştı
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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