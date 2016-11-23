Sow ve Demba Ba kebapçılığa soyundu
Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Demba Ba, BJK TV'ye konuk oldu. Senegalli yıldız, "Avrupa'da henüz maç kaybetmeyen iki takımdan biri. Beşiktaş her zamanki gibi oynarsa Benfica maçında sorun çıkmaz. Oğuzhan çok farklı bir oyuncu. Gökhan Töre mükemmel bir oyuncu. Atiba da çok iyi oynuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Demba Ba, yakın arkadaşı F.Bahçeli Sow ile önlüklerini giydi ve ocağın başına geçerek et pişirdiler.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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