 Sow ve Demba Ba kebapçılığa soyundu – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Sow ve kebapçılığa soyundu

    Sow ve Demba Ba kebapçılığa soyundu
    'tan Çin'e transfer olan , 'ye konuk oldu. Senegalli yıldız, "Avrupa'da henüz maç kaybetmeyen iki takımdan biri. Beşiktaş her zamanki gibi oynarsa Benfica maçında sorun çıkmaz. Oğuzhan çok farklı bir oyuncu. Gökhan Töre mükemmel bir oyuncu. Atiba da çok iyi oynuyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan Demba Ba, yakın arkadaşı F.Bahçeli Sow ile önlüklerini giydi ve ocağın başına geçerek et pişirdiler.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:46
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