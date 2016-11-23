 ''Rekor kırmak bizim işimiz'' – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Rekor kırmak bizim işimiz''

    ''Rekor kırmak bizim işimiz''

    Oğuzhan: Desibel rekoru kırdık, şimdi de sessizlik rekorunu kıracağız. Zor maç ancak avantaj bizde.

    'ın genç maestrosu Oğuzhan Özyakup, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla camiaya umut verdi. Zorlu bir karşılaşma olacağını belirten Oğuzhan, "Bir galibiyetle turu garantileyebiliriz, avantaj bizde. Çok iddialıyız. Şu ana kadar yenilmememiz bizde bir baskı yaratmıyor aksine ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca taraftarımıza da çok güveniyoruz. Desibel rekorunu kırdık, şimdi de sessizlik rekorunu kıracağız. Bu çok özel bir durum" diye konuştu. Benfica'nın ardından Başakşehir ve F.Bahçe gibi güçlü takımlarla oynayacaklarını ifade eden Oğuzhan şöyle devam etti: "Futbolcu her zaman güçlü olmalı. İnanıyorum ki bu dönemi de en iyi şekilde atlatacağız."
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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