''Rekor kırmak bizim işimiz''
Oğuzhan: Desibel rekoru kırdık, şimdi de sessizlik rekorunu kıracağız. Zor maç ancak avantaj bizde.
Beşiktaş'ın genç maestrosu Oğuzhan Özyakup, Benfica maçı öncesi yaptığı açıklamalarla camiaya umut verdi. Zorlu bir karşılaşma olacağını belirten Oğuzhan, "Bir galibiyetle turu garantileyebiliriz, avantaj bizde. Çok iddialıyız. Şu ana kadar yenilmememiz bizde bir baskı yaratmıyor aksine ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca taraftarımıza da çok güveniyoruz. Desibel rekorunu kırdık, şimdi de sessizlik rekorunu kıracağız. Bu çok özel bir durum" diye konuştu. Benfica'nın ardından Başakşehir ve F.Bahçe gibi güçlü takımlarla oynayacaklarını ifade eden Oğuzhan şöyle devam etti: "Futbolcu her zaman güçlü olmalı. İnanıyorum ki bu dönemi de en iyi şekilde atlatacağız."
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
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türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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