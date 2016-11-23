 Pençele Kartalım! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Pençele Kartalım!

    Pençele Kartalım!

    Vodafone Arena’da saat 20.45’te ’yı ağırlayacak ; Portekiz temsilcisini yenerse hem puan hem de yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.

    , 5. hafta karşılaşmalarında B Grubu'nda ile karşılaşıyor. Temsilcimiz, saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda birçok rekoru kırmış olacak. Beşiktaş, rakibine karşı alacağı olası galibiyetle bu organizasyonda hem tarihinin en yüksek puanına ulaşacak hem de Türk takımları arasında ilk grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu kıracak. Daha önce en fazla 7 puan toplayan Kara Kartal, bugün kazanırsa 9 puana ulaşacak. Öte yandan grupta ilk 4 karşılaşmada mağlup olmayan Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı veya rakibiyle berabere kaldığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaracak ve Türk takımları arasında grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu da kıracak.

    AVRUPA'DA 189. RANDEVU
    Beşiktaş taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor. TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı. BEŞİKTAŞ bugün Portekiz temsilcisi Benfica ile Avrupa kupalarındaki 189. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek yaptığı 188 maçın 69'unu kazanıp 40'ında berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 237 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 265 gol gördü.

    10 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI
    TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı

    ADRİANO SINIRDA
    Beşiktaş'ta 2 sarı kartı bulunan Adriano, bugünkü karşılaşmada yine kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve son haftadaki Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek. Beck, Tolgay, Aboubakar, Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un da birer sarı kartı var.

    GOLLER YABANCILARDAN
    Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı dört karşılaşmada altı golü var. Beşiktaş'ın bu altı golünü de yabancı isimler kaydetti. Quaresma ve Aboubakar ikişer gol atarken Adriano ve Talisca birer gol kaydetti
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:38
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