Pençele Kartalım!
Vodafone Arena’da saat 20.45’te Benfica’yı ağırlayacak Beşiktaş; Portekiz temsilcisini yenerse hem puan hem de yenilmezlik rekorunu kırmış olacak.
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta karşılaşmalarında B Grubu'nda Benfica ile karşılaşıyor. Temsilcimiz, saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak mücadeleyi kazanması durumunda birçok rekoru kırmış olacak. Beşiktaş, rakibine karşı alacağı olası galibiyetle bu organizasyonda hem tarihinin en yüksek puanına ulaşacak hem de Türk takımları arasında ilk grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu kıracak. Daha önce en fazla 7 puan toplayan Kara Kartal, bugün kazanırsa 9 puana ulaşacak. Öte yandan grupta ilk 4 karşılaşmada mağlup olmayan Beşiktaş, bugünkü karşılaşmayı kazandığı veya rakibiyle berabere kaldığı takdirde Şampiyonlar Ligi'nde yenilmezlik serisini 5 maça çıkaracak ve Türk takımları arasında grup mücadelesinde en uzun süreli yenilmezlik rekorunu da kıracak.
AVRUPA'DA 189. RANDEVU
Beşiktaş taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor. TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı. BEŞİKTAŞ bugün Portekiz temsilcisi Benfica ile Avrupa kupalarındaki 189. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek yaptığı 188 maçın 69'unu kazanıp 40'ında berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 237 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 265 gol gördü.
10 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI
TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı
ADRİANO SINIRDA
Beşiktaş'ta 2 sarı kartı bulunan Adriano, bugünkü karşılaşmada yine kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve son haftadaki Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek. Beck, Tolgay, Aboubakar, Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un da birer sarı kartı var.
GOLLER YABANCILARDAN
Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı dört karşılaşmada altı golü var. Beşiktaş'ın bu altı golünü de yabancı isimler kaydetti. Quaresma ve Aboubakar ikişer gol atarken Adriano ve Talisca birer gol kaydetti
AVRUPA'DA 189. RANDEVU
Beşiktaş taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor. TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı. BEŞİKTAŞ bugün Portekiz temsilcisi Benfica ile Avrupa kupalarındaki 189. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek yaptığı 188 maçın 69'unu kazanıp 40'ında berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 237 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 265 gol gördü.
10 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI
TEKNİK direktör Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı 10 maçta 2 galibiyet 7 beraberlik 1 yenilgi aldı
ADRİANO SINIRDA
Beşiktaş'ta 2 sarı kartı bulunan Adriano, bugünkü karşılaşmada yine kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve son haftadaki Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek. Beck, Tolgay, Aboubakar, Gökhan İnler ve Cenk Tosun'un da birer sarı kartı var.
GOLLER YABANCILARDAN
Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı dört karşılaşmada altı golü var. Beşiktaş'ın bu altı golünü de yabancı isimler kaydetti. Quaresma ve Aboubakar ikişer gol atarken Adriano ve Talisca birer gol kaydetti
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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