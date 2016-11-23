 Lider Beşiktaş A Spor’da – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Lider Beşiktaş A Spor’da

    Lider Beşiktaş A Spor’da
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde namağlup zirvede yer alan Beşiktaş Sompo Japan, bugün E Grubu'nda Szolki'yi konuk ediyor. 5'te 5 ile yoluna devam eden siyah-beyazlı basketbolcular, Akatlar'da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:45
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