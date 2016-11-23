Lider Beşiktaş A Spor’da
FIBA Şampiyonlar Ligi'nde namağlup zirvede yer alan Beşiktaş Sompo Japan, bugün E Grubu'nda Szolki'yi konuk ediyor. 5'te 5 ile yoluna devam eden siyah-beyazlı basketbolcular, Akatlar'da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
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Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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