Lider Beşiktaş A Spor’da

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde namağlup zirvede yer alan Beşiktaş Sompo Japan, bugün E Grubu'nda Szolki'yi konuk ediyor. 5'te 5 ile yoluna devam eden siyah-beyazlı basketbolcular, Akatlar'da seriyi sürdürmeyi hedefliyor. A Spor'dan yayınlanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.