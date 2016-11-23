Dönüş kapısı aralandı
Gökhan Töre, “Evime dönmek istiyorum” derse yönetim harekete geçecek.
Beşiktaş'tan İngiltere'nin West Ham kulübüne satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Gökhan Töre'ye geri dönüş umudu doğdu. Bilic'in ekibinde bekleneni veremeyen Gökhan Töre için taraftarların "Geri dönsün" talebi üzerine siyah-beyazlılar, "Gökhan için Beşiktaş olarak talebimiz yok. Kendisi Avrupa'da oynamak istiyordu, gitti. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse, bunu net olarak ifade edecek. Quaresma'da olduğu gibi 'ben evime dönmek istiyorum' diyecek. O zaman onu değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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