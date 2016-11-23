 Dönüş kapısı aralandı – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Dönüş kapısı aralandı

    Dönüş kapısı aralandı

    , “Evime dönmek istiyorum” derse yönetim harekete geçecek.

    'tan İngiltere'nin kulübüne satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Gökhan Töre'ye geri dönüş umudu doğdu. Bilic'in ekibinde bekleneni veremeyen için taraftarların "Geri dönsün" talebi üzerine siyah-beyazlılar, "Gökhan için Beşiktaş olarak talebimiz yok. Kendisi Avrupa'da oynamak istiyordu, gitti. Eğer Beşiktaş'a dönmek isterse, bunu net olarak ifade edecek. Quaresma'da olduğu gibi 'ben evime dönmek istiyorum' diyecek. O zaman onu değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:49
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