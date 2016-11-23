Devre arası 2 takviye!
Beşiktaş yönetimi, devre arasında 2 transfer yapma kararı aldı. İzleme komiteleri yurt dışında çalışmalarını sürdürürken, yönetici Metin Albayrak'ın da dün gece Hırvatistan'a uçtuğu öğrenildi. Albayrak'ın Dinamo Zagreb-Lyon maçında Hırvat ekibinin 28 yaşındaki sol açığı Junior Fernandes'i takip etmek için gittiği belirtildi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
Devre arası 2 takviye! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.