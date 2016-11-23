 Devre arası 2 takviye! – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Devre arası 2 takviye!

    Devre arası 2 takviye!
    yönetimi, devre arasında 2 transfer yapma kararı aldı. İzleme komiteleri yurt dışında çalışmalarını sürdürürken, yönetici Metin Albayrak'ın da dün gece Hırvatistan'a uçtuğu öğrenildi. Albayrak'ın Dinamo Zagreb-Lyon maçında Hırvat ekibinin 28 yaşındaki sol açığı Junior Fernandes'i takip etmek için gittiği belirtildi.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:48
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