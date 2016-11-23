 ''Bu bizi gururlandırıyor'' – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    ''Bu bizi gururlandırıyor''

    ''Bu bizi gururlandırıyor''

    Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü , E Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın takımını 89-74 yenerek, namağlup yollarına devam ettikleri için gururlu olduklarını söyledi.

    'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, "İlk yarıda rakibimiz tempoyu çok yüksek tuttu. Galatasaray Odeabank maçının üzerinden 48 saat geçmeden bu karşılaşmayı oynamak ağır geldi. İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Topun hızını kesemediğimiz için kontrolü ele alamadık. Üçüncü periyotta daha iyi müdafaa yaparak oyunu kontrol ettik ve farkı açtık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Grupta namağlup olarak devam ediyoruz. Tüm takımlar arasında da tek namağlup takımız. Bu bizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

    Başantrenörü Stojan Ivkovic, 'ı elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İlk yarı gayet iyiydik. Her maç daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Beşiktaş, bizden daha iyi oyunculara sahip. Bizim sahada daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:13
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