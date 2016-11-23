BJK Akatlar Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, "İlk yarıda rakibimiz tempoyu çok yüksek tuttu. Galatasaray Odeabank maçının üzerinden 48 saat geçmeden bu karşılaşmayı oynamak ağır geldi. İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Topun hızını kesemediğimiz için kontrolü ele alamadık. Üçüncü periyotta daha iyi müdafaa yaparak oyunu kontrol ettik ve farkı açtık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Grupta namağlup olarak devam ediyoruz. Tüm takımlar arasında da tek namağlup takımız. Bu bizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.

Szolnoki Olaj Başantrenörü Stojan Ivkovic, Beşiktaş Sompo Japan'ı elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İlk yarı gayet iyiydik. Her maç daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Beşiktaş, bizden daha iyi oyunculara sahip. Bizim sahada daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.