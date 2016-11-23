''Bu bizi gururlandırıyor''
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. hafta maçında Macaristan'ın Szolnoki Olaj takımını 89-74 yenerek, namağlup yollarına devam ettikleri için gururlu olduklarını söyledi.
BJK Akatlar Arena'da yapılan maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sarıca, "İlk yarıda rakibimiz tempoyu çok yüksek tuttu. Galatasaray Odeabank maçının üzerinden 48 saat geçmeden bu karşılaşmayı oynamak ağır geldi. İlk yarıda sıkıntı yaşadık. Topun hızını kesemediğimiz için kontrolü ele alamadık. Üçüncü periyotta daha iyi müdafaa yaparak oyunu kontrol ettik ve farkı açtık. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Grupta namağlup olarak devam ediyoruz. Tüm takımlar arasında da tek namağlup takımız. Bu bizi gururlandırıyor." şeklinde konuştu.
Szolnoki Olaj Başantrenörü Stojan Ivkovic, Beşiktaş Sompo Japan'ı elde ettiği galibiyetten dolayı tebrik ederek, "İlk yarı gayet iyiydik. Her maç daha iyiye gittiğimizi hissediyorum. Beşiktaş, bizden daha iyi oyunculara sahip. Bizim sahada daha fazlasını ortaya koymamız gerekiyordu." ifadelerini kullandı.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:13
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
Adsiz Biri Guzel kardesim sen futboldan anlamiyosun galiba volkan sen de alper de gayet uretken ve yaratici oyucular
- İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i
Toplam 5
Yorum
arslan aatıfın da oynaması şart. 2. devrede 40 dakika oynamalıdır.
- Chedjou yine 11’e
Toplam 3
Yorum
Flavius lulianus Dostum Riekerinkin adamı günah keçisi yaptığını nereden biliyorsun, her okuduğuna inanma, Sabri, Sneijder Riekerink mi sorumlu kötü gidişten
''Bu bizi gururlandırıyor'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.