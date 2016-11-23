Beşiktaş taraftarından sessiz tezahürat!

Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı.

Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı.

Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi.

Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi.





