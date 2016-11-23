Beşiktaş taraftarından sessiz tezahürat!
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında Portekiz temsilcisi Benfica ile yaptığı karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, dünyada bir ilke imza atarak sessiz tezahüratta bulundu.
Siyah-beyazlı kulübün organizasyonunda taraftarlar, ırkçılık ve işitme engellilerin sorunlarına dikkati çekmek için karşılaşmanın başlamasıyla bir dakika susarak işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" tezahüratı yaptı.
Geçmiş sezonlarda BJK İnönü Stadı'nda siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta 142 desibelle ses rekoru kıran ve Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Beşiktaş, böylece bir ilke daha imza attı.
Irkçılığın yanı sıra işitme engellilerin problemlerine dikkati çekmek amacıyla yapılan sessiz tezahüratla, dünyanın en büyük sessiz korosu oluşturuldu.
İstanbul Teknik Üniversitesi de sessiz tezahüratla ilgili kayıt gerçekleştirdi.
Taraftarlar, bir dakikalık sessiz tezahüratın ardından coşkulu marşlarla takımlarına büyük destek verdi.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 21:55
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
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Yorum
galatasaraylılık şereftir benim gönlümden galatasary geçiyor.fakat bana göre başakşehir ve beşiktaş en büyük şampiyonluk adayları.
- Ateşkes!
Toplam 3
Yorum
Erol Melo sakatlandığında Selçuk Hamit ikilisi çok başarılı olmuştu.
- Beşiktaş - Benfica | Canlı Anlatım
Toplam 4
Yorum
isminiz Türkiyenin futbol kalitesine...bu kadar büyütüyorsunuz sonra böyle gerçekle karsìlasirsiniz Rüyaya devam
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