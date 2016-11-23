Beşiktaş - Benfica | Canlı Anlatım

Vodafone Arena Stadı'nda oynanan maçta Sloven hakem Damir Skomina düdük çalıyor.



BEŞİKTAŞ TURA YAKIN

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B grubunda yer alan Beşiktaş, bu maçı kazanması halinde ikinci tur için büyük avantaj sağlayacak. Geride kalan 4 maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlı temsilcimiz grubunda üçüncü sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın bu maçta alacağı 3 puan, rakibi Benfica'yı grupta geçmesini sağlayacak ve bir üst tura yaklaşmasını sağlayacak.

Beşiktaş'ın sahasında Portekiz takımlarına karşı herhangi bir galibiyeti bulunmuyor. Daha önce evinde 4 kez Portekiz takımlarını ağırlayan Beşiktaş, bu maçlarda 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Temsilcimizde sakatlıkları bulunan Caner Erkin, Rhodolfo, Aras Özbiliz, Anderson Talisca ve Ömer Şişmanoğlu'nun oynamaları beklenmiyor.

BENFİCA SON DÖNEMDE FORMDA

Portekiz temsilcisi Benfica ise son dönemde formda bir görüntü çiziyor. Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlik elde eden Benfica, bu maçı kazanması halinde ikinci turun kapısını ardına kadar aralayacak. Ünlü Portekiz ekibi ligde oynadığı son maçta Maritimo'ya patlamış ve rakibini 6-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Benfica'nın tarihine bakıldığında Türk takımlarına karşı deplasmanda şansının tutmadığı görülüyor. Benfica, Türk takımlarına karşı deplasmanda oynadığı beş resmi maçta galip gelemedi. Portekiz ekibinde Jonas, Alejandro Grimaldo ve Andre Horta'nın sakatlıkları bulunuyor ve bu maçta forma giymeleri beklenmiyor.

189. MÜCADELE

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 189. mücadelesine çıkıyor.



Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı 188 maçın 69'unu kazanıp 40'ında berabere kalırken, 79 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında rakip fileleri 237 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 265 gol gördü.



Stat: Vodafone Arena

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Beck, Tolgay Arslan, Hutchinson, Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Adriano, Aboubakar

Benfica: Ederson, Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu, Pizzi, Fejsa, Salvio, Gonçalo Guedes, Cervi, Mitroglou



BEŞİKTAŞ'TAN DÜNYADA BİR İLK: "SESSİZ" TEZAHÜRAT

Beşiktaş, bugün Benfica ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında taraftarlarının desteğiyle 1 dakikalık sessiz tezahürat yaparak bir ilki gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte işaret diliyle sessiz tezahürat yapacak olan Beşiktaşlı taraftarlar, böylelikle ırkçılık sorununa ve işitme engellilerin yaşadıkları problemlere dikkati çekecek.

Kulübün resmi twitter hesabından yayınlanan ve Hutchinson, Beck, Necip Uysal ile Gökhan İnler'in yer aldığı tanıtım filminde, "Desibel rekorunu kırdık. Sırada dünyanın ilk sessiz tezahüratı var. Benfica maçında bize katıl. Maç başlar başlamaz işaret diliyle tezahürat yapacağız. Ses çıkarmadan 1 dakika boyunca önce 'ırkçılığa dur de, sonra kara kartal...' Irkçılığa ve işitme engellilerin problemlerine dikkat çekelim. Dünyada bir ilki başaralım. Çünkü bizim adımız efendi Beşiktaş" ifadelerine yer verildi.