Arena’da SESSiZ çığlık
Ses seviyesinde dünya rekorunu kıran Beşiktaşlı taraftarlar bu kez dünyanın ilk sessiz tezahüratını yapacak.
Siyah-beyazlılar başlama düdüğü ile birlikte bir anda susarak bir dakika boyunca işaret diliyle 'Irkçılığa hayır' ve 'Kara Kartal' diye bağıracak ve dünyanın ilk sessiz tezahüratını oluşturacak. Dünyada bir ilk olacak sessiz tezahürat ile Arena'yı dolduran 42 bin kişi 1 dakika boyunca hiç ses çıkarmadan işaret diliyle önce 'Irkçılığa hayır' ve ardından 'Kara Kartal' diye bağıracak. Organizasyona Benfica taraftarları da destek verecek.
BEŞİKTAŞ'A ÖDÜL YAĞABİLİR
Beşiktaş taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'A ÖDÜL YAĞABİLİR
Beşiktaş taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor.
- 23 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 23
Yorum
alper sayın nafizoğlu acaba futboldan ne kadar anlıyorsunuz vede yalanlarınıza kaç kişinin inandığını düşünüyorsunuz
- Zorya maçı hazırlıkarı sürdü
Toplam 5
Yorum
türk cımbommusun nesın fener bahce bı turk takımı bunu unutma fransz degıl
- Önce frikik sonra penaltı
Toplam 22
Yorum
Yorumcu Faul ceza sahası içersinde de davam ediyor.
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