 Arena’da SESSiZ çığlık – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Arena’da SESSiZ çığlık

    Arena’da SESSiZ çığlık

    Ses seviyesinde dünya rekorunu kıran Beşiktaşlı taraftarlar bu kez dünyanın ilk sessiz tezahüratını yapacak.

    Siyah-beyazlılar başlama düdüğü ile birlikte bir anda susarak bir dakika boyunca işaret diliyle 'Irkçılığa hayır' ve 'Kara Kartal' diye bağıracak ve dünyanın ilk sessiz tezahüratını oluşturacak. Dünyada bir ilk olacak sessiz tezahürat ile Arena'yı dolduran 42 bin kişi 1 dakika boyunca hiç ses çıkarmadan işaret diliyle önce 'Irkçılığa hayır' ve ardından 'Kara Kartal' diye bağıracak. Organizasyona Benfica taraftarları da destek verecek.

    BEŞİKTAŞ'A ÖDÜL YAĞABİLİR
    taraftarının bugünkü maçta yapmaya hazırlandığı "sessiz tezahürat" gerçekleşirse, FIFA'nın özel bir ödül vermesi bekleniyor.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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