 Akatlar'da Avrupa zaferi – Fotomaç – 23 Kasım 2016
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    23 Kasım 2016, Çarşamba
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    Akatlar'da Avrupa zaferi

    Akatlar'da Avrupa zaferi

    Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 6. haftasında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj'ı 15 sayı farkla 89-74 mağlup etti.

    Müsabakaya Kenan Sipahi ve Stimac'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan karşısında farklı oyuncularından skor katkısı alan Szolnoki Olaj, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Konuk ekip, 7. dakikada Vojvoda'nın 3 sayılık basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 8-17. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Beşiktaş Sompo Japan, Clark, Strawberry ve Stimac'ın basketleriyle 10. dakikada farkı 1 sayıya (20-21) indirdi. Ancak ilk periyot Macaristan temsilcisinin 24-20 üstünlüğüyle sona erdi.

    İkinci çeyreğe Kinney ve Toth'un basketleriyle başlayan konuk takım, 11. dakikada farkı 8 sayıya (20-28) çıkardı. Savunma sertliğini artırarak rakibine yaklaşık 3,5 dakika sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, Erkan Veyseloğlu, Thompson, Roll ve Strawberry'nin elinden 10-0'lık seri bularak, 14. dakikada 30-28 öne geçti. Periyodun kalan bölümünde üstünlük birkaç defa el değiştirirken, devre arasına Beşiktaş Sompo Japan'ın 44-41'lik üstünlüğüyle girildi.

    Kartal, üstünlüğünü sürdürdü
    Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken, Szolnoki Olaj, 23. dakikanın başında Kinney'in basketiyle skoru 48-48'de eşitledi. Strawberry ve Thompson'un bulduğu basketlerle rakibinin öne geçmesine engel olan Beşiktaş Sompo Japan, 24. dakikada 6 sayılık (54-48) fark yakaladı. Yaptığı iyi savunmayla Macaristan temsilcisine kolay sayı imkanı vermeyen siyah-beyazlı takım, hücumda ise Roll, Clark ve Şafak Edge'nin elinden sayı üretti. Beşiktaş Sompo Japan, üçüncü çeyreği 11 sayı farkla 69-58 önde tamamladı.
    Son periyoda Erkan Veyseloğlu, Roll ve Stimac'ın basketleriyle başlayan ev sahibi takım, 33. dakikanın sonunda farkı 16 sayıya (76-60) çıkardı. Thompson'un 36. dakikadaki basketiyle farkı 20'ye (83-63) taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, elde ettiği skor avantajını karşılaşma sonuna kadar sürdürdü ve mücadeleden 15 sayı farkla 89-74 üstün ayrıldı.

    Beşiktaş Sompo Japan, bu skorla FIBA Şampiyonlar Ligi'nin tek namağlup takımı olarak, E Grubu'nda liderliğini sürdürdü. Szolnoki Olaj ise 6. maçında 5. mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçında 29 Kasım Salı günü Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'a konuk olacak.
    1. 23 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:01
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