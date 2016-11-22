Uzak Doğu’dan 300 milyon dolar
Kartal, Cimbom’un Ünal Aysal döneminde ‘jet-lag’ korkusuyla gitmediği Uzak Doğu’ya göz dikti. Siyah-beyazlıların Asya turu planı 300 milyon dolar’lık pazardan pay almak.
İNGİLİZLER TİTREYECEK!
Bu alandaki boşluğu değerlendirmeyi düşünen Kara Kartal, ilk etapta yaz aylarında Pakistan, Hindistan, Endonezya ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu Asya turuna çıkacak. Uzak Doğu ülkeleri futbol için yılda yaklaşık 300 milyon dolar'lık (forma, kulüp üyesi, kulüplerin yayın paketlerinden yaralanmak) bir harcama yapıyor. Özellikle sezon öncesi Avrupa devleri turnuvalarla ceplerini doldurup ülkelerinin yolunu tutuyor. Siyah-beyazlı kurmayların hesabı da önemli paraların döndüğü ve büyük çoğunluğunun İngiliz kulüplerine aktarıldığı pazardan pay almak.
1 MiLYON FORMA SATTIRACAK YILDIZ
Beşiktaş'ın, Endonezya ve Malezya'da araştırma yaptığı ve buradan 'popüler' bir ismi alacağı da öğrenildi. Bu oyuncunun ülkesinde sattıracağı formanın en az 1 milyon olacağını hesaplayan siyah-beyazlılar'ın, ayrıca reklam gelirleri vesaire ile büyük bir gelir hedeflediği kaydedildi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 01:48
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Uzak Doğu’dan 300 milyon dolar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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