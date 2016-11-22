 Uzak Doğu’dan 300 milyon dolar – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Uzak Doğu’dan 300 milyon dolar

    Uzak Doğu’dan 300 milyon dolar

    Kartal, Cimbom’un döneminde ‘jet-lag’ korkusuyla gitmediği Uzak Doğu’ya göz dikti. Siyah-beyazlıların Asya turu planı 300 milyon dolar’lık pazardan pay almak.

    , Avrupa devlerinin para kapısı yaptığı ancak bir türlü Türk takımlarının cesaret edemediği, yıllardır beklenen o hamleyi yapmaya hazırlanıyor... 'ın eski başkan döneminde Hindu-Çin'deki Müslüman ülkeler pazarına açılma fırsatını, 'ndeki başarılı çizgisiyle Avrupa'da adından söz ettirmeye başlayan Beşiktaş değerlendirmek istiyor. O dönemde Endonezya'da düzenlenecek turnuvaya G.Saray, 'jet-lag sorunu olur' diyerek katılmayıp büyük fırsatı tepmişti. Endonezya'daki futbol tutkunları da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. R.Madrid, Barcelona, M.United, Chelsea, Milan, Juventus, B.Münih gibi devlerin sezon öncesi mutlaka Asya turu organize ettiği ortamda siyah-beyazlılar da dev bir adım atmanın peşinde.

    İNGİLİZLER TİTREYECEK!
    Bu alandaki boşluğu değerlendirmeyi düşünen Kara Kartal, ilk etapta yaz aylarında Pakistan, Hindistan, Endonezya ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu Asya turuna çıkacak. Uzak Doğu ülkeleri futbol için yılda yaklaşık 300 milyon dolar'lık (forma, kulüp üyesi, kulüplerin yayın paketlerinden yaralanmak) bir harcama yapıyor. Özellikle sezon öncesi Avrupa devleri turnuvalarla ceplerini doldurup ülkelerinin yolunu tutuyor. Siyah-beyazlı kurmayların hesabı da önemli paraların döndüğü ve büyük çoğunluğunun İngiliz kulüplerine aktarıldığı pazardan pay almak.

    1 MiLYON FORMA SATTIRACAK YILDIZ
    Beşiktaş'ın, Endonezya ve Malezya'da araştırma yaptığı ve buradan 'popüler' bir ismi alacağı da öğrenildi. Bu oyuncunun ülkesinde sattıracağı formanın en az 1 milyon olacağını hesaplayan siyah-beyazlılar'ın, ayrıca reklam gelirleri vesaire ile büyük bir gelir hedeflediği kaydedildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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