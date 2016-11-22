 Rhodolfo şoku – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    şoku

    Rhodolfo şoku

    Beşiktaş’a Benfica maçı öncesi kötü haber geldi. Diz kapağından sorun yaşayan , 2 hafta sahalardan uzak kalacak

    Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de peş peşe zorlu maçlar oynayacak olan Kartal'a Rhodolfo'dan kötü haber geldi. Sağ diz kapağındaki ağrılar nedeniyle düzenli olarak idmanlara katılamayan Brezilyalı oyuncunun 2 hafta tedavi görmesine karar verildi. ; Benfica, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında görev yapamayacak.

    TOSİC'TE BELİRSİZLİK
    Son oynanan Adanaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Dusko Tosic'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Sırbistan Milli Takımı'nda oynadığı maç sonrası sol arka adalesindeki ağrıları yeniden baş gösteren Tosic'in bu akşamki son idmanda deneneceği dile getirildi.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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