Rhodolfo şoku
Beşiktaş’a Benfica maçı öncesi kötü haber geldi. Diz kapağından sorun yaşayan Rhodolfo, 2 hafta sahalardan uzak kalacak
TOSİC'TE BELİRSİZLİK
Son oynanan Adanaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Dusko Tosic'in ise durumu belirsizliğini koruyor. Sırbistan Milli Takımı'nda oynadığı maç sonrası sol arka adalesindeki ağrıları yeniden baş gösteren Tosic'in bu akşamki son idmanda deneneceği dile getirildi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:19
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Rhodolfo şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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