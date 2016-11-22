 Kara Kartal'da keskin viraj – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Kara Kartal'da keskin viraj

    Kara Kartal'da keskin viraj

    Yarın Arena’da Benfica’yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından sırasıyla Başakşehir, Darıca GB (D), F.Bahçe (D) ve D. Kiev (D) ile karşı karşıya gelecek.

    Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde namağlup yoluna devam eden , yarından itibaren oldukça zorlu bir maç periyoduna giriyor. Bu sezon lig ve Avrupa'da oynadığı 15 resmi maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik alarak hiç yenilmeyen siyah-beyazlılar; başta Şampiyonlar Ligi olmak üzere kaderini çizecek birbirinden zorlu 6 maçı üst üste oynayacak. Şampiyonlar Liginde tarihinde ilk defa gruptan çıkmak isteyen ve tüm konsantrasyonunu buraya veren Kara Kartallar, Süper Lig'de de sıralamanın ilk dört sırasındaki takımlarla karşılaşacak.

    EN ZORLUSU BENFiCA
    Beşiktaş'ın bu periyottaki ilk maçı yarın akşam Benfica ile olacak ve teknik direktör Şenol Güneş Benfica maçına sezonun en önemli maçı gözüyle bakıyor. Şampiyonlar Ligine Süper Lig'den daha çok önem verdiğini açıkça belirten Güneş; bu sebeple tam hazır olamayan Tosic, Adriano ve Rhodolfo'yu Adanaspor maçına dahi götürmemişti. Adana'ya götürmediği 3 futbolcuyu da Benfica karşısında sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam yarın mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve stresin daha büyüğünü yaşayacak.

    LİGDE İKİ KRİTİK SINAV
    Benfica maçından üç gün sonra Başakşehir ile yine Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, bir hafta sonra son haftalarda kaybetmeyen ve 3. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu iki zorlu karşılaşmanın arasında da Türkiye Kupası'nda Darica G.Birliği'ne konuk olacak.

    KADER MAÇI OLABİLİR
    Kara Kartalların zorlu periyottaki dördüncü maçı 6 Aralık'ta Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev ile olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son grup maçı olacak mücadelenin zorluk derecesi grupta yapılacak 5. maçlara göre şekillenecek. Beşiktaş yarın Benfica'yı yenerse son maçta alacağı beraberlik gruptan çıkması için yeterli olacak. Ancak Benfica karşısında puan kaybedilmesi halinde D. Kiev maçının kazanılması kaçınılmaz olacak ve maçın zorluk derecesi artacak. Siyah-beyazlılar 6 maçlık zorlu periyodu Bursaspor maçı ile tamamlayacak ve bu karşılaşma da yine Vodafone Arena'da oynanacak.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:03
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