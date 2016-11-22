Kara Kartal'da keskin viraj
Yarın Arena’da Benfica’yı konuk edecek olan siyah-beyazlılar, ardından sırasıyla Başakşehir, Darıca GB (D), F.Bahçe (D) ve D. Kiev (D) ile karşı karşıya gelecek.
EN ZORLUSU BENFiCA
Beşiktaş'ın bu periyottaki ilk maçı yarın akşam Benfica ile olacak ve teknik direktör Şenol Güneş Benfica maçına sezonun en önemli maçı gözüyle bakıyor. Şampiyonlar Ligine Süper Lig'den daha çok önem verdiğini açıkça belirten Güneş; bu sebeple tam hazır olamayan Tosic, Adriano ve Rhodolfo'yu Adanaspor maçına dahi götürmemişti. Adana'ya götürmediği 3 futbolcuyu da Benfica karşısında sahaya sürecek olan tecrübeli teknik adam yarın mutlak galibiyet için sahaya çıkacak ve stresin daha büyüğünü yaşayacak.
LİGDE İKİ KRİTİK SINAV
Benfica maçından üç gün sonra Başakşehir ile yine Vodafone Arena'da karşılaşacak olan Beşiktaş, bir hafta sonra son haftalarda kaybetmeyen ve 3. sıraya kadar yükselen Fenerbahçe ile Kadıköy'de derbi maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, bu iki zorlu karşılaşmanın arasında da Türkiye Kupası'nda Darica G.Birliği'ne konuk olacak.
KADER MAÇI OLABİLİR
Kara Kartalların zorlu periyottaki dördüncü maçı 6 Aralık'ta Ukrayna deplasmanında Dinamo Kiev ile olacak. Şampiyonlar Ligi'nin son grup maçı olacak mücadelenin zorluk derecesi grupta yapılacak 5. maçlara göre şekillenecek. Beşiktaş yarın Benfica'yı yenerse son maçta alacağı beraberlik gruptan çıkması için yeterli olacak. Ancak Benfica karşısında puan kaybedilmesi halinde D. Kiev maçının kazanılması kaçınılmaz olacak ve maçın zorluk derecesi artacak. Siyah-beyazlılar 6 maçlık zorlu periyodu Bursaspor maçı ile tamamlayacak ve bu karşılaşma da yine Vodafone Arena'da oynanacak.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 02:03
- Önümüz kesilmek isteniyor
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Yorum
Zehir Hani derler ya attında hakem vermedi mi abi harbiden vermiyolar bilmiyorum ki ne etmek gerek !
- Önümüz kesilmek isteniyor
Toplam 13
Yorum
ckasimay Adaletsizligin bu kadari olmaz. Trabzonun yerine üc büyüklerden bir olsaydi , hakem ayni kararlari verebilirmiydi. Soru bu.. yüzde 200 hakli yorum Ercan in.
- Tahtadan mesaj yolladılar
Toplam 25
Yorum
Aleks Biz de 27 yasindaydik,.olduk 45,cocuklar bebekti,buyudu,artik universiteye gidiyorlar,ekonomi o zaman mi iyidi,simdi mi iyi kestiremiyorum!!!!
Kara Kartal'da keskin viraj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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