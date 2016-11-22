İhsan Kalkavan'a yakalama kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, iş adamı İhsan Kalkavan hakkında, ''silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün ''imamlarından'' H.P'nin ifadeleri doğrultusunda İhsan Kalkavan hakkında, ifadeye çağrıldığı ancak kendisine ulaşılamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılması talep edildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından, Kalkavan'ın firari konumda olduğu, kendisine çağrı yapıldığı ancak ulaşılamadığı belirtilerek, Kalkavan hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yakalama kararı çıkarılmasına hükmedildi.
- 22 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 16:23
- Biz bu Fener’i yeneriz
Toplam 101
Yorum
Alex Yavaş yenin , sizin maça topal ve lens de kadroda olucak
- Yeni imzam: 18
Toplam 48
Yorum
Sneijder_W üniversite bitirmekle adam , kupa almakla da avam olunmaz. Keşke 50 kupa versek de bir FB galibiyeti alabilsek.
- ‘Kariyerimi bitirecekti’
Toplam 5
Yorum
Fbli Forza rvp
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