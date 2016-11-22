Galibiyet ‘çifte siftah’ getirecek

Yarın akşam Benfica karşısında alınacak galibiyet, Beşiktaş için hem gruptan çıkmayı kolaylamak hem de Vodafone Arena'da ilk Avrupa Kupası zaferi demek. Ayrıca böyle bir sonuç siyah-beyazlıların Portekiz takımlarına karşı da evinde ilk galibiyeti olacak.