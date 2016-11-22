 Galibiyet ‘çifte siftah’ getirecek – Fotomaç – 22 Kasım 2016
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    22 Kasım 2016, Salı
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    Galibiyet ‘çifte siftah’ getirecek

    Galibiyet ‘çifte siftah’ getirecek
    Yarın akşam Benfica karşısında alınacak galibiyet, Beşiktaş için hem gruptan çıkmayı kolaylamak hem de Vodafone Arena'da ilk Avrupa Kupası zaferi demek. Ayrıca böyle bir sonuç siyah-beyazlıların Portekiz takımlarına karşı da evinde ilk galibiyeti olacak.
    1. 22 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:14
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